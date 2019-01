Pénzmosás, adóelkerülés: újabb gyanús ügyek a Deutsche Banknál

Az "ismerd az ügyfeledet" nevet viselő folyamat részeként júniusig kell elvégeznie ezt a vizsgálatot a Deutsche Banknak - számolt be róla elsőként a Handelsblatt a Reuters szerint. A Deutsche Bank belső ellenőrzési folyamatát harmadik félként a KPMG értékeli. A legnagyobb német bankot már sok kritika érte a pénzmosás elleni védekezésre és a szélsőségesek finanszírozásának kiszűrésére szolgáló folyamatainak elégtelensége miatt. Bloomberg eközben arról számolt be, hogy a frankfurti ügyészség több mint 900 Deutsche Bank-os ügyfél listáját szerezte meg a Panama-iratokhoz kapcsolódóan abban a vizsgálatban, amelyben a német bank központjánál novemberben razziát is rendeztek. A nyomozók a Deutsche Bank vagyonkezelési üzletágának korábbi, Brit Virgin-szigeteken lévő egységére fókuszálnak.A Panama-iratok szerint a Deutsche Bank alkalmazottai adóparadicsomokban működő off-shore cégek létrehozásában, és így adóelkerülésben segíthették az említett 900 ügyfelet.Christian Sewing vezérigazgatót is meglepte a tavaly év végi razzia, a Bloomberg forrásai szerint a Deutsche Bank céltartalék megképzését fontolgatja az ügyben a lehetséges bírságok miatt.