Pintér Zsoltot nevezték ki a Deutsche Bank magyar operációjának élére

Pintér Zsolt 2001-ben csatlakozott a Deutsche Bankhoz, majd néhány versenytársaknál eltöltött évet követően, 2007-ben csatlakozott a bank Pénzforgalmi és Kereskedelem-finanszírozási divíziójához értékesítési vezetőként. 2011-től a bank Nemzetközi Vállalati Ügyfelek üzletágának vezetőjévé nevezték ki. Nemzetközi tapasztalatokat a Deutsche Bank moszkvai irodájában szerzett, ahol a Nemzetközi Vállalati Ügyfelek területének vezetése és fejlesztése volt a feladata.2017-ben a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének Fióktelepvezető-helyetteseként, illetve a Globális Tranzakciós Banki Üzletág magyarországi vezetőjeként folytatta pályafutását. A kinevezést követően, Pintér Zsolt a jövőben is betölti meglévő tisztségeit az említett területeken (Nemzetközi Vállalati Ügyfelek, és Globális Tranzakciós Banki Üzletág).A Deutsche Bank a jövőben is elkötelezett a magyarországi üzleti modelljének fejlesztésében, amelynek értelmében - összhangban a Deutsche Bank Csoport stratégiájával - a nemzetközi és magyar nagyvállalati, valamint intézményi ügyfelek kiszolgálására összpontosít. A bank a tőke- és devizapiaci, valamint befektetési és kereskedelmi banki területen meglévő globális vezető pozíciójára kíván összpontosítani - írta a vállalat közleményében.A pénzügyminiszter felkérésére Kurali Zoltán tölti be az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatói tisztségét 2019. szeptember 1-től - írtuk június végén.Kurali Zoltán pályája elején makrogazdasági elemzőként, majd a Citibank értékesítési vezetőjeként dolgozott. 2006-tól kezdődően egészen 2019-ig a Deutsche Banknál folytatta munkáját, ahol előbb magyarországi vezérigazgató, majd regionális tőkepiaci vezető, kötvénypiaci vezető és vállalatfinanszírozási vezető pozíciókat is betöltött.