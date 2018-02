Rekordnyereség a K&H-nál, hihetetlenül rámozdultak a fiatalokra

A negyedik negyedévben 9,6 milliárd forintos eredményt értek el, ami az éves eredményhez hasonlóan jelentősen meghaladja az egy évvel korábbi 8,5 milliárd forintot.

A bank növekedése organikus volt: tavaly 60 000 fővel nőtt az ügyfélszám, ebből közel 23 000 a 30 év alatti fiatal generációból érkezett.

Tavaly közel 425 milliárd forint új hitelt helyeztek ki, vagyis több mint 1 milliárd forintot naponta. A vállalati és a lakossági üzletágban is elérte a hitelpiaci részesedésük a 10,5%-ot.

Hosszú évek után először a hitelállomány növekedése (+9%) meghaladta a betétekét (+7%), így a hitel-betét arány 60,5%-ról 61,2%-ra emelkedett.

A jelzáloghitel-kihelyezések bővülése 32% (bankszektor: 34%), a személyi hiteleké 65% (bankszektor: 47%), a vállalati hiteleké 134% (bankszektor: 28%) volt a banknál, így főleg utóbbiaknak köszönhetően csaknem duplájára nőtt a bank új hitelkihelyezése.

Egy év alatt több mint duplájára, 166 ezer főre nőtt a K&H mobilapplikációjának használói száma, és 2 hónap elteltével közel 13 ezer ügyfél rendelkezik a bank tavaly ősszel bevezetett mobiltárcájával.

David Moucheron a bank mai sajtótájékoztatóján ismertette:A Portfolio kérdésére David Moucheron elmondta: bár igaz, hogy a pénzügyi szektorban magasabb az idősebb ügyfeleken elérhető megtérülés, a fiatal ügyfelekből lesznek az idősebbek, és ők mutatják meg igazán, milyen jövő felé halad a bank. Ugyanakkor mindenféle korosztályt szívesen fogadnak.Amennyiben a Budapest Bank valóban eladóvá válik, mindenképpen érdekelne minket, hogy megvizsgáljuk a lehetőséget. A KBC pontosan azokban az országokban van jelen, ahol jelen szeretne lenni, és ezekben az országokban nőni is szeretne. Mindenesetre jó bankról van szó - mondta a Budapest Bankra vonatkozó újságírói kérdésre Moucheron.

A K&H Biztosító adózás utáni eredménye tavaly 3%-kal növekedett, és elérte a 2,9 milliárd forintot. A nem-élet terület 2,9 milliárd, az élet 1,4 milliárdos profitot ért el. Előbbi díjbevétele 32,5 milliárd forint volt, ami 18%-os növekedést jelent (főleg a kgfb ment jól), utóbbin belül pedig a tisztán kockázati életbiztosítások hasítottak: díjbevételük 25%-kal emelkedett - ismertette Nik Vincke, a biztosító vezérigazgatója.Nagy változás a biztosítónál, hogy a kárfelmérést visszahozták cégen belülre, rövidítve ezzel a ciklusidőt. Tavaly 65 ezer nem-életbiztosítási kárbejelentés 46%-a teljes körűen digitalizált folyamaton ment keresztül.

A bank rekordszintű nyeresége elsősorban a növekvő üzleti volumeneknek és ügyfélszámnak köszönhető, és hozzájárult az eredményjavuláshoz az alacsony céltartalékszint, valamint a bankadó és a társasági adó csökkenése is. A céltartalékok esetében tavaly is elsősorban visszaírást könyvelt el a bank (a tavalyi nettó 3,6 után 2,5 milliárdot). A működési költségek tavaly 3,4%-kal nőttek (főleg informatikai költések miatt), a nem teljesítő hitelek aránya viszont tovább csökkent: a lakosságnál 18,5%-ról 13,7%-ra, a vállalati, kkv területen 3,1%-ról 2,2%-ra - ismertette Gombás Attila, a pénzügyi divízió vezetője. Mint kiderült, most először meghaladta az új jelzáloghitelek volumene a régiekét a banknál (utóbbiak alatt a forintosított devizahiteleket és a 2004 előtt kihelyezett hiteleket értve).