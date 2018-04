Svájcot veszélyezteti a legjobban a Bitcoin

A blockchain-technológia gyorsabbá és olcsóbbá teheti a nemzetközi átutalásokat, de a bankok jutalékbevételei is csökkenhetnek - írja az elemzőcég. Mivel a masszív svájci pénzintézetek bevételeik felét jutalékokból szerzik, ezért ennek az országnak a bankrendszerét veszélyezteti a legjobban a technológia előretörése.A tanulmány megállapítja azt is, hogy GDP-arányosan a legtöbb nemzetközi tranzakciót az Egyesült Királyság bankjai végzik el, őket követi Belgium, majd Svájc (Hongkongot és Luxemburgot nem tartalmazza a lista).Mindennek ellenére Svájc élére áll a blockchain-forradalomnak: Zug kantont például sokan "kriptovölgyként" emlegetik, annyi blockchain-startup működik a régióban. Tavaly júliusban megnyitotta a kapuit az első svájci bitcoinos privátbank is.