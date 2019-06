Szakított a Bank of America a börtönökkel

Az amerikai nagybank "szerződéses és humanitárius" szempontok miatt hozta meg a döntést, melyre azután került sor, hogy egy bostoni bútorbolt alkalmazottai otthagyták a boltot, miután kiderült, hogy az börtönöknek értékesítette termékeit.A BofA egyébként nem az első pénzintézet, amely meghozta ezt a döntést: először a JP Morgan döntött úgy márciusban, hogy többé nem nyújt szolgáltatást magánkézben lévő börtönöknek, mivel az "kockázatos". Jó eséllyel más bankok is követik majd a két pénzintézet példáját, ahogy az úgynevezett humanitárius aktivisták egyre növelik a nyomást a pénzügyi szektoron.Korábban több pénzintézet is úgy döntött egyébként, hogy hasonló indokok miatt a fegyveriparral függesztik fel minden kapcsolatukat. Tavaly a Bank of America és a Citigroup korlátozta a szektorral ápolt kapcsolatait; az előbbi minden olyan céggel szakított, amely "katonai stílusú" fegyvereket forgalmaz civileknek, bármit is jelentsen ez.