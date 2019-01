Százmilliárdokat menekítettek ki Nagy-Britanniából a bankok

Számos pénzintézet nyitott új irodát a kontinentális Európában, hogy a Brexit kockázatait kezelni tudják, a helyi jogi elvárásoknak való megfelelés érdekében pedig több jelentős eszközállományt is át kellett költöztetniük az EU egyéb országaiba.Az EY becslése szerint a brit bankok eszközállományának már mintegy 10%-a elköszönt a szigetországtól; az elemzők hozzátették, hogy ez egy konzervatív becslés, hivatalos számokat majd a bankok Brexit-terveiből lehet majd látni, melyek még nem nyilvánosak.Az elemzőcég 222 brit pénzintézet bejelentését és mozgását monitorozza 2016 júniusa óta, amikor a brit lakosság a Brexit mellett szavazott. A szigetország távozásáig alig 80 nap van hátra, a brit parlament viszont még mindig nem ratifikálta Theresa May miniszterelnök EU-s megállapodását.Az EY adataiból kiderül az is, hogy a pénzintézetek már körülbelül 2000 új munkahelyet hoztak létre a kontinentális Európában a brit távozás miatt, ez a szám várhatóan a közeljövőben csak bővülni fog. Nagy-Britanniában egyébként körülbelül 2,2 millió ember dolgozik a pénzügyi szektorban, amely az ország GDP-jének mintegy 12,5%-át adja.