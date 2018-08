Titokzatos tulajdonos az MKB Bank mögött

Mészáros Lőrinc és felesége a Metis Magántőkealapon és a Metis 2 tulajdonában lévő RKON Kft.-n keresztül 48,63%-os részesedéssel bír az MKB Bankban,

a Blue Robin Investments és a Pantherinae Pénzügyi Zrt. együttesen 36%-os érdekeltsége Szemerey Tamás érdekeltségében van,

az ismeretlen végbefektetők kezébe kerülő Eirene Magántőkealap részesedése csaknem 10%, ezt a Minerva Tőkalap-kezelő Zrt. kezeli ezután a Konzum helyett,

az MKB Bank MRP szervezetének részesedése pedig 5,38% lesz.

Egyetlen tulajdonost leszámítva most már tisztán látjuk az MKB Bank tulajdonosi körét:

Tájékoztatom Önt, hogy a MINERVA Tőkealap-kezelő Zrt. működését első sorban - bár nem kizárólagosan - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szabályozza. E jogszabály rendkívül szigorú titoktartási kötelezettséget ír elő Társaságunk felé. Figyelemmel a fentiekre, kérdésére törvényi tilalom okán semmilyen jellegű - így nemleges nyilatkozatot tartalmazó - tájékoztatást sem áll módunkban adni.

Az Eirene Magántőkealap 10%-os és az MRP-szervezet több mint 5%-os részesedése azért is érdekes, mert sem Mészároséknak, sem Szemereynek nincs többségi részesedése a bankban, így esetleges véleménykülönbség esetén akár a mérleg nyelveként is viselkedhetnek.Megkérdeztük Jaksa Jánost, a Minerva vezérigazgatóját, hogy ki áll végbefektetőként az Eirene Magántőkealap mögött, hátha Mészáros Lőrinchez és feleségéhez hasonlóan ő is hajlandó felfedni magát. A vezérigazgatótól azonban az alábbi írásos választ kaptuk: