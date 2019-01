Új magyar nagybank születik, íme a menetrend

Terveink szerint az összeolvadás folyamata egy egyéves ciklus lesz, 2020-ban már minden szövetkezeti és kereskedelmi banki ügyfél egyetlen új, univerzális kereskedelmi bank, a Takarékbank ügyfele lesz.

A Takarék Csoport az elmúlt évtizedek legjelentősebb megújulását, korszerűsítését hajtja végre a hazai pénzügyi piacon. A korábbi több mint száz kis takarékból egyetlen, egységes, ízig-vérig korszerű, erős, országos univerzális bankcsoportot hozunk létre. Mindezt azért tesszük, hogy az ügyfeleinket még jobban és hatékonyabban tudjuk kiszolgálni, de úgy, hogy közben ők a szervezeti változásokból lehetőleg semmit ne vegyenek észre.Ezen a néven április 30-áig először is a Mohácsi Takarék Bank, a Pannon Takarék Bank, a B3 Takarék Szövetkezet, valamint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank hitel- és betétállománya olvad majd össze. Szeptember 30-áig a 11 megmaradt takarékszövetkezet fuzionál egymással egy új, egységes takarékszövetkezetben, amely a jövő év elejére beolvad az új Takarékbankba. Közben, október 31-éig a Takarék Kereskedelmi Bank is beolvad a Takarékbankba, így áll fel a végleges szervezeti forma. A takarékok központi bankja, a mostani Takarékbank új nevet kap. Az említett határidőkre az aktuálisan összeolvadó intézmények az ügyfelek számára nemcsak teljesen átjárhatóvá válnak egymás felé, és egységes informatikai rendszert kapnak, de egyetlen jogi intézményt is alkotnak majd. A kiszolgálás sokkal gyorsabbá, praktikusabbá válik az ügyfelek számára.

A tőkearányos megtérülésünket legalább 10 százalékra szeretnénk javítani, költség/bevétel arányunkat pedig 55 százalék környékére leszállítani. Ez évi közel 30 milliárd forintos éves nyereséget jelenthet, amihez 25-30 milliárd forintnyi működési költség megtakarítására is szükség van.

Fiókbezárásokat továbbra sem tervezünk, az egységeink 30 százalékát kitevő kirendeltségek racionalizációját viszont folyamatosan vizsgáljuk. Ennek révén évi 7 milliárd forint megtakarítást érhetünk el.

Változik minden körülöttünk. Gyermekkoromban a szenet és a szódát, de még a dinnyét is lovas kocsiról árulták, azzal hordták. Gyorsabbak lettünk, mobilabbak. Már kártyával, telefonnal fizetünk, a készpénz - mondják - ki fog menni a divatból, ahogy a lovak és lovas kocsik is eltűntek. Nekünk is változnunk kell, a takarékok sem lehetnek kivételek ez alól, így az üzleti és szervezeti megújulás lett az új stratégiánk alapgondolata, miközben megőrizzük korábbi értékeinket.Sok változást tervezünk, de most csak kettőt említenék: külön agrár- és élelmiszeriparral foglalkozó üzletágunkat tovább erősítjük, egyben szervezetileg is külön választjuk a vállalati üzletágtól, hangsúlyozva ennek kiemelt jelentőségét. Ez a megközelítés rendhagyó a bankszektorban, hiszen az agrárszektor általában a bankok vállalati üzletágának, a vállalati ügyfélkörnek a részét képezi. A mezőgazdasághoz közel álló hitelintézetként akarunk dolgozni és szolgáltatni, ezért indítjuk ezt el Hollósi Dávid kollégám vezetésével, aki novemberben az "Év agrárszakértője" díját kapta az Agrárszektor Konferencián. Minket erősít már Mezei Dávid korábbi helyettes államtitkár is. A mezőgazdaságban hagyományosan erősek vagyunk, nekünk volt először Gazda Kártyánk, aztán Agrár Széchenyi Kártyánk, és amikor senki nem adott hitelt vidéken, mi akkor is aktívak voltunk. A volt FHB-fiókokkal a fővárosi és nagyvárosi, a folyamatos digitalizációval pedig a fiatal ügyfeleket szólítjuk meg - szándékaink szerint egyre jobb hatékonysággal.A lakossági és a vállalati szegmensben is 9-10 százalékos piaci részesedésű, csoport szinten közel 3000 milliárd forintos konszolidált mérlegfőösszegű, univerzális kereskedelmi bank kívánunk lenni.Mindezt egy 90 százalékra emelkedő hitel/betét arány mellett tartjuk fenntartható módon megvalósíthatónak. Ehhez a méretgazdaságosságot támogató szervezeti megújulásra lesz szükség, és új üzleti modellt fogunk megvalósítani.Üzleti és szervezeti megújulásunk fontos része a fiókhálózat fejlesztése, észszerűsítése is. Célunk az, hogy teljes átjárhatóságot biztosítsunk a fiókok között, hogy az ügyfeleink az ország bármely takarék-fiókjában intézni tudják pénzügyeiket. Ehhez komoly fejlesztések szükségesek, amelyeket csak ott érdemes elvégezni, ahol a befektetések várhatóan meg is térülnek majd.Tudjuk, hogy ez több település lakosságát és önkormányzatát kellemetlenül érintheti, de a magyar bankrendszer fiókjainak közel a felét még mindig mi nyitjuk ki, nap mint nap, így szolgálva ki valóban a helyi családokat, vállalkozókat és közösségeket. Magasan a miénk az ország legnagyobb fiókhálózata, és ez így is marad. Ne felejtsük el azt sem, hogy mi nem ügynökökkel házaltunk, mi mindig fiókból, banki körülményeket teremtve adtuk a szolgáltatásunkat. Mi nem tűntünk el akkor sem, amikor a bankrendszer svájci frank hiteleket nyújtott, akkor sem, amikor ezeket a hiteleket forintosították, mi a saját fiókjainkban tettük mindezt. És ne feledkezzünk meg azokról az alternatív megoldásokról sem, amelyek biztosítják az érintett településeken az ügyfelek kiszolgálását, mint amilyen például a mobil Takarék Busz megoldásunk. Az ügyfeleinket pedig folyamatosan tájékoztatjuk az átalakulás fontosabb fejleményeiről, ezekkel kapcsolatban nincsen teendőjük.

Tisztán piaci körülmények között azonban egyelőre nem látunk igazi üzleti potenciált a hálózattá bővítésében. A Modern Falvak Program keretében viszont megfontolásra érdemesnek tartjuk ennek a koncepciónak a támogatását.

A legfőbb különbségek a szolgáltatási körben láthatók. A kirendeltség alapvetően betétgyűjtő pénztár, készpénz be- és kifizetésére alkalmas, és átutalásokat lehet benne lebonyolítani, vagyis nem teljesen komplex kiszolgálást nyújtó egységek. Olyan funkciókat látnak el, melyek ma digitális úton, bankkártyával vagy ATM-en keresztül teljeskörűen lefedhetőek. A mai világban a humán erőforrás költségei miatt ezek tömeges fenntartása jelentős veszteségekkel jár, ráadásul sok helyen komoly munkaerőhiánnyal is küszködünk. Nem lehetünk ott mindenki 350 méteres körzetében, de 5-10 kilométeres körben igen, ez a célunk továbbra is.Nagy a sikere, hiszen a banki szolgáltatások mellett automatizált készpénz ki-be fizetésére, csekkfeladásra, csomagelérésre, fogyasztási hitelek igénylése is alkalmas, előre egyeztetett videókonferencia révén személyes szakértői kiszolgálásra is lehetőséget ad.Benne van az a lehetőség, hogy további szolgáltatási rendszerek települjenek rá és így elvégezzék egy település jövőbeli pénzügyi kiszolgálását, akár a postai és a közműkiszolgálással kiegészítve. Tömegszerűen így lenne igazán értelme, ezt az egyes helyi közösségeknek kellene végiggondolniuk. Őket az egyre több gépjárművel működő mobil Takarék Busz parkkal is támogatjuk.A jelzálogbank jelenleg kizárólag jelzáloglevél-kibocsátással és jelzálog-refinanszírozással foglalkozik, a hazai piacon a második legnagyobb jelzáloglevél-kibocsátó. Közös sikerünk, hogy a minap minősítette fel a Moody's Investors Service épp az elmúlt időszakban végrehajtott szervezeti-szerkezeti átalakítások elismeréseként. Tőzsdén marad, nincs a terveinkben a tulajdonosi viszonyok megváltoztatása.Mindenképpen megőrizzük csoportunk közösségi banki szerepét és gondolatát, ezért egy szövetkezetet meg fogunk tartani. Ez egy hitelintézeti szolgáltatásokat nem végző befektetési szövetkezeti holding lesz, amely tulajdonos lesz az új Takarékbankban. Úgy tervezzük, hogy a részjegyeseinknek elsősorban ezen keresztül biztosítjuk majd a kereskedelmi bank tevékenysége fölötti tulajdonosi ellenőrzést és tulajdonrészük hozamát. Mindenképpen garantálni igyekszünk majd a részjegyek hosszú távú értékőrzését.

Jelentős részesedési célokat tűztünk ki magunknak az NHP fix (ebből 200 milliárdot tervezünk folyósítani), az MFB Pontokon elérhető források és az EU-támogatásokhoz kapcsolódó egyéb finanszírozási igények kielégítése terén is. Vállalásaink a takarékszövetkezeti szektor mintegy 1200 milliárdos hitelállományához képest nem alacsonyak, az üzleti növekedés területén sem fogunk tehát unatkozni.

Egy valami állandó az életünkben 2013 óta: a folyamatos változás. Nyugalomra semmi ok. Az elmúlt több mint öt évben is értünk el komoly üzleti sikereket. A Takarék Jelzálogbank, a Takarék Kereskedelmi Bank és a takarékszövetkezeti szektor is eredményes. Ám a hatékonyságunk növelésében rengeteg tartalék van még, ami nagyrészt a költségeink csökkentésével aknázható ki.A Takarék-termékek széles körű értékesítése a postahelyeken a jövőben is fennmarad. Átalakítás alatt áll az együttműködésünk a Magyar Postával, ennek célja a mi szempontunkból a nyereség gyarapítása jövedelmezőbb termékekkel és az értékesítési volumen növelésével, az elszámolás egyszerűsítése és a közös költségviselés megosztásának a felülvizsgálata, illetve a termékpaletta átalakítása új bankszámlacsomagokkal, megújult személyi kölcsön folyamattal, közös hitelkártya elindításával. Ami a biztosítási termékeket illeti, ezek a díjbevételünk növelésének fontos forrásait jelenthetik. Ügynökként jelenleg is több biztosító termékeit értékesítjük, a jövőben csoport szinten egységes megoldást fogunk kialakítani.