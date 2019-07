Újabb pofon a korrupcióval mérgezett ausztrál bankszektornak

2019 februárjában tett közzé az ausztrál felügyelet egy 530 oldalas dokumentumot, melyből kiderült, hogy az ausztrál bankok évtizedekig jogosulatlanul szedtek be díjakat az ügyfelektől, félreértékesítettek, segítettek pénzt mosni, nem fizettek ki bizonyos szolgáltatásokat, kartelleztek és úsztak a korrupcióban. A felügyelet egy 76 pontból álló javaslat-sorozattal igyekezett ekkor rendbe rakni a rohadó ausztrál bankszektort:Most az ország második, harmadik és negyedik legnagyobb bankját, a Westpac Banking Corporationat, az Australia and New Zealand Banking Groupot és a National Australia Bankot arra kötelezik, hogy tőkét emeljenek."Ausztrália legnagyobb bankjai jól kapitalizáltak és pénzügyileg stabilak, de a nem pénzügyi kockázatok menedzselésének javítására szükség van" - mondta az Australian Prudential Regulation Authority elnöke.A legrosszabbul mégis a legnagyobb ausztrál bank, a Commonwealth Bank of Australia járt, melyet még tavaly köteleztek egymilliárd ausztrál dolláros tőkeemelésre. A bank több ezerszer sértette meg az ország pénzmosás-elhárítási szabályait.