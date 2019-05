Vádat emeltek a volt bankvezér ellen minden idők legnagyobb pénzmosási botrányában

A Reuters szerint Thomas Borgen az első, akit vád alá helyeznek a közel 200 milliárd eurónyi gyanús tranzakció végrehajtásáról szóló pénzmosási botrányban.Az ellene felhozott vádak részletei egyelőre nem ismeretesek, de úgy tudni, március 12-én razziát tartottak a volt bankvezér házánál, és nyilvánvalóvá vált, hogy magánszemélyeket is elővesznek az ügyben.Az említett összeg 2007 és 2015 között folyt át a dán bank észtországi érdekeltségén. Borgen 2009 és 2012 között a nemzetközi operációkért felelős vezetőként, majd vezérigazgatóként irányította a bankot.Magát a Danske Bankot Dánián kívül számos más ország hatóságai vizsgálják, többek között az Amerikai Egyesült Államokban is, ahol óriási bírságokat vethetnek ki a legnagyobb dán bankra.A pénzmosási botrány időközben Svédországot is elérte, a Swedbank elnökének és vezérének is távoznia kellett balti számláikon végzett szintén pénzmosásgyanús tranzakcióik miatt.Tavaly március óta kevesebb mint felére esett mára a Danske Bank részvényárfolyama, a Borsen cikkének megjelenését követően 2013 augusztusa óta nem látott mélypontra került.