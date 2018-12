Világraszóló húzásra készül Putyin gigabankja

Nagy célok 2020-ra

a Sberbank teljes átállása agilis módszertanra, mellyel a fluktuációt csökkenteni, a dolgozói elégedettségét emelni akarják, a pénzintézet a digitalizáció dacára Oroszország top 5 legnagyobb munkáltatója közé akar tartozni,

700 legacy IT-rendszert cserélnek le, a rendszer-leállásokat a jelenlegi huszadára csökkentik, illetve 575 big datán alapuló rendszert vezetnek be (jelenleg 57 már működik),

az internetes csatornákon belül a mobilos alkalmazások részesedésének jelentős emelését tűzték ki célul a jelenlegi 15%-ról 31%-ra, míg a vegyes, vagyis internetes és mobilos kommunikáció 44%-ra emelkedne a jelenlegi 33%-ról,

A Sberbank Oroszország legnagyobb bankja, 110 millió lakossági ügyfele van, havonta 60 millióan fáradnak be bankfiókjukba és 14 500 fiókot üzemeltetnek, digitális csatornáikon pedig naponta 13 millió látogatást bonyolítanak le, ráadásul övék az orosz lakossági bankbetétek több mint fele.Herman Gref, a Sberbank vezérigazgatója tavaly decemberben közölte befektetőivel: nem hisz a hagyományos bankolásban és elkezdi átalakítani az orosz pénzintézetet digitális bankká. A Sberbank nemcsak beszél a digitalizacióról, hiszen éves IT-költségvetése mintegy 1,2 milliárd dollár. A bank 2020-as stratégiájának keretében többek közt az alábbi célokat fogalmazta meg:

működési költségeiket 50%-kal csökkenteni akarják,

folyamatosan üzemelő, részben automatizált ügyfélszolgálatot és értékesítési csatornákat akarnak létrehozni,

a kibertámadások által okozott veszteséget nullára akarják csökkenteni,

1000 milliárd rubeles (15 milliárd dolláros) nyereséget, 20%-os tőkearányos megtérülést (ROE), 33 000 milliárd rubeles eszközállományt, 30%-os költség / bevétel hányadot tűztek ki célul. A menedzsment 12,5%-os alapvető tőkemegfelelési mutatót céloz, és 50%-ra tervezi növelni az osztalékfizetési hányadot 2020-ig a 2017-es 33%-ról. Ez mintegy 13%-os osztalékhozamot jelentene a jelenlegi részvényár mellett.

A fentiek azt jelentenék, hogy nemcsak Európa, hanem az egész világ egyik, ha nem a, leghatékonyabb nagybankja jönne létre egy amúgy is hatalmas hazai piaci részesedéssel és erős pénzügyi mutatókkal rendelkező pénzintézetből.

Megcsinálják a legjobb fintechprojekteket

Az Autonomous Research összeszedte a Sberbank legfontosabb digitalizációs projektekjeit és megbecsülte ezek hatását a pénzintézet költségeire és bevételeire. Kemény Gábor elemző szerint a bevételre nézve a legnagyobb hatást a termékek tömeges személyre szabása, illetve a keresztértékesítés lehetősége adja. A következő nagyobb digitális projekteken dolgozik most az orosz pénzintézet:

Ha nem tudod legyőzni, vedd meg

a DocDoc egy app-only orvosi aggregátorcég, melyen keresztül 28 ezer orvost és 1000 klinikát lehet elérni. Az online egészségügyi piacból mintegy 60%-os részesedést hasít ki.

A VisionLabs biometrikus azonosítással foglalkoznak, külön kiberbiztonsági cégük is van, ez a BI.Zone.

A Yandex-szel való partnerség egy e-kereskedelmi oldal elindítását foglalja magában. Szó volt arról is, hogy a Yandexet, amely a legnagyobb orosz keresőmotor, egy az egyben megveszi a Sberbank, végül erre nem került sor, de Herman Graf bekerült a techcég igazgatótanácsába.

A fentiekből érdemes kiemelni a Domclick online platformot, amelynek kereteben a Sberbank integrált szolgáltatást nyújt a lakás kiszalasztásától egészen a lakáshitel nyújtásáig mindössze egy bankfiókba történő látogatással. A robbanásszerűen növekvő jelzáloghitelezés negyede már a Domclicken keresztul zajlik.Kemény Gábor szerint a Sberbank költség / bevétel hányada valóban a célzott 30% köré csökken 2020-ra a digitalizációnak köszönhetően, ez az érték tavaly 35% volt. Az elemző a díjbevétel 50%-os növekedésére számít a Sberbanknal 2017 és 2020 között, a költségek minimális emelkedése mellett. Összességében megállapítható, hogy a Sberbank tranzakcióból keletkezett bevétele jobban nőtt, mint a teljes orosz tranzakciós volumen növekedése, így a digitalizáció nagyobb bevétel mellett alacsonyabb költséghányadot hoz a pénzintézetnek.Érdemes megjegyezni, hogy a személyzet leépítése mellett a pénzintézet orosz egyetemekkel együttműködve képzi az IT-szakembereket, de saját, belső akadémiát is üzemeltet. Bár a társaság teljes személyzetének számát csökkenti, az IT-szakemberek, adatbáziselemzők és kockázatkezelők csapatát folyamatosan bővíti, a bank mintegy 35 000 menedzserének pedig informatikai és adatbáziskezelési képzéseket biztosítanak.A másik áttörés humán erőforrások tekintetében, hogy a Sberbank mesterséges intelligencia használatát is rendszeresíti a toborzásban, a HR-folyamatokat pedig egy felhőalapú platformra mozgatják át. A HR-re szánt IT-költségek 3 százalékponttal emelkednek (jelenleg a teljes büdzsé 12%-át ezek a kiadások teszik ki), a munkaerőköltségek pedig 4 százalékponttal csökkennek, 55%-ra.A Sberbank együtt dolgozik több nagy techcéggel, például a Yandex-szel, a Microsofttal, az IBM-mel és a Google-lel, de startupokba is fektetnek, melynek köszönhetően technológiához és szakértelemhez juthatnak, ráadásul a techcégek bevételeiből is részesülnek. Az Autonomous Research a Sberbank techstratégiáját összevetette a kínai Ping An biztosítóéval. A kínai vállalat bevételének 1%-át tíz év alatt minden egyes évben fintechekbe tette, vagyis mintegy 8 milliárd dollárt, a Sberbank pedig IT-büdzséjét fordítja erre a célra, vagyis 1,4 milliárd dollár egy részéből gazdálkodik (2020-ra ezt a poolt 30%-kal akarják növelni).Csak hogy néhányat említsünk ezek közül a befektetések közül a BankingTech gyűjtése alapján:Az Autonomous Research becslése szerint befektetéseinek köszönhetően 70 milliárd rubelnyi plusz bevételre tehet szert a Sberbank, ebből származó nettó profitja 27 milliárd rubelre emelkedhet. Ez ugyan a cég várható teljes nyereségének csak 2,6%-át teszi ki, viszont a techcégeket a befektetők jelentős prémiummal szokták arázni a növekedési lehetőségek miatt. Ez alapján az Autonomous 10-16%-os potenciális értéknövekedést becsült a Sberbank tech-vállalkozásaiból.A digitális stratégia meghirdetése után egyébként hatalmasat növekedett a Sberbank részvényeinek árfolyama, márciusi csúcspontjáról azonban feleződött az orosz bankpapírok értéke, csak áprilisban 20%-os leértékelődés történt. A befektetők egyelőre aggódnak az amerikai szankciók hatása miatt, mely kerékbe törheti az orosz pénzintézet ambícióit is, így még kérdéses, mikor tükröződik majd a digitális sikersztori a bankpapírok árfolyamában.