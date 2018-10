Viszlát, lakás-takarékpénztár, szerettünk!

Van lakáscélod? Akkor LTP!

Van lakáscélod vagy lakáshiteled? - kérdeztünk vissza az elmúlt években azonnal, ha valaki arról érdeklődött nálunk, mibe lenne érdemes elhelyezni havi néhány tízezer forintos megtakarítását. "Igen" válasz esetén tálcán kínálta magát a megoldás: akár 10% feletti éves hozamával a lakás-takarékpénztári szerződés a pénzügyileg tudatos rendszeres megtakarítók első számú választása. Nemcsak a magas hozamígérete miatt, hanem elsősorban azért, mert ezt bombabiztosan hozni tudja, gyakorlatilag az összes többi öngondoskodási termékkel és befektetési formával szemben.Szépen terjedt az ige az országban: 2017 végén már 798 milliárd forint lakossági megtakarítást kezelt a négy hazai lakás-takarékpénztár, vagyis két és félszer annyit, mint a válság elején az akkori két szereplő. Miközben a lakosság teljes betétállománya ezen időszak alatt mindössze közel tizedével nőtt. A Fundamentának köszönhetően a lakáshitelezésben is évekig vezető szerepet töltött be a lakás-takarékpénztári szektor, hitelállománya a válság eleji 23 milliárdról 2017 végére 356 milliárd forintra nőtt.

nem meglévő megtakarítások állami elvételéről van szó, hiszen a támogatás megszüntetése csak az újonnan kötött szerződésekre vonatkozik (ez akár már szerdán hatályba lép),

nem is egy teljes vagyonállomány elvételéről van szó (amely ráadásul az állam bevételeit egészen addig gazdagító járulékokból képződött a magánnyugdíj esetében), hanem csak a támogatás elvételéről, amelyet az állam "jóvoltából" élvezhettünk a lakás-takarékpénztári törvény 1996-os hatályba lépése óta.

Nézzük a kritikákat!

Fürdővízzel gyereket kiönteni vagy ágyúval verébre lőni nem szerencsés: a lakástakarék-pénztári konstrukciót (feltéve, hogy nincs ezzel kapcsolatos EU-s korlátozás) célzottan is át lehetne alakítani: például a felújításoknál, az új lakásoknál és a legalább 2 vagy 3 gyermeket vállalóknál megtartani, a felhasználás célját és bizonyítását szigorítani. Szomorú, hogy nem egy ilyen forgatókönyv győzött.

A lakás-takarékpénztári rendszer megszüntetését egyértelműen visszalépésnek tekintjük a hazai öngondoskodás rendszerváltás óta tartó történetében. Sokkal nagyobb jelentőségűnek, mint például az életbiztosítások adókedvezményének a Bajnai-kormány által végrehajtott, 2010 eleji megszüntetése volt. A magán-nyugdíjpénztári vagyon államosításával azonban nem említenénk egy lapon:Olyan termék szűnik meg, amely az említett tudatos megtakarítók mellett a kifejezetten kis jövedelmű háztartások számára is megmutatta az öngondoskodás lényegét: a kis összegű havi megtakarításokból is lehet eredményt elérni 4-10 év alatt, ami elég a lakás felújítására vagy akár egy átlagos összegű lakáshoz felvett lakáshitel önerejének előteremtéséhez.1. Nem vitatjuk, hogy volt egy nagy hátránya a lakás-takarékpénztári előtakarékosságnak, de ez nem a rendszer alaptulajdonságából vagy filozófiájából, hanem az avulásából származott: havi 20 ezer forintból az állami támogatással együtt is. Nem kínálta a rendszer a gyors lakáshoz jutás ígéretét, mint például a CSOK vagy magasabb kamatkörnyezetben a kamattámogatott lakáshitel. Alacsony és magas jövedelműek számára ez egyaránt hátrány volt. Ez a hiányosság azonban bőven orvosolható lett volna. Reális opciónak tűnt például a hónapokon keresztül keringő pletyka, miszerint nem szűnik meg a lakás-takarékpénztári támogatás, de mértékét a befizetés 30%-áról 20%-ára csökkentik, az éves támogatás maximumát pedig 100 ezer forintra emelik. Ez a rendszer a mostani alig több mint 1,2 millió forintról 2,4 millió forintra emelte volna az egy szerződéssel 4 év alatt elérhető megtakarítási összeget.2. Azt is érteni véljük, hogy, amelyben a lakás-takarékpénztárak nem igazán jeleskedtek. Hozzátesszük: ez nem csak a lakáskasszákra, hanem a teljes pénzügyi szektorra igaz: 10 lakáshitelből 7 megy használt lakásra, és mindössze egy-másfél új lakás építésére. Értjük a kormány célját, hogy az új lakások piacát kétharmad arányban támogató CSOK-ra szánja azt a több mint 70 milliárd forintot, amit eddig évente (egyre növekvő összegben) a lakás-takarékpénztári szerződőknek fizettek ki. Lehet, hogy van jobb helye is a pénznek, mert ugyan a Fundamenta tavalyi adatai alapján 1 állami forintra 7 forintnyi lakáscél megvalósulása jutott, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy hatékonyabb támogatási formával ne valósulna meg ugyanaz a 7 forintnyi lakáscél. Ráadásul mennyivel hamarabb! Megjegyezzük, a lakáskasszákhoz kapcsolódó állami kiadás nem fog egyik napról a másikra tízmilliárdokkal csökkeni. Ha például öt év körüli átlagos futamidővel számolunk, évi 10-15 milliárd forintot spórolhat meg a lépéssel az állam az elején. De a CSOK-kal kétségtelenül előbb lehet pörgetni a lakáspiacot és vele a gazdaságot (pláne, ha célzottan az új lakásokra megy a nagy része), mint ez bizonytalan időpontban felhasznált előtakarékossági szerződéssel.3. A lakásáfa visszaemeléséhez hasonlóan ezúttal is cél lehet, hogy az állam ne általában az ingatlanpiacot támogassa, hanem, különösen ami a legalább 3 gyermekesek családok lakáskeresletét illeti. Elképzelhető, hogy jakuzzira vagy szaunára költötték egyesek a lakás-takarékpénztári megtakarításokat, és az is, hogy nagyon sok manipuláció történt a számlák körül. De ahogy az élet számos területe bizonyítja, van, amikor a megszüntetés helyett a korlátozás és az ellenőrzés a legjobb fegyver.

Ami történik tehát, az visszalépés a magyar öngondoskodási piac számára. Rossz üzenet minden magyar öngondoskodónak és a pénzügyi szektor többi szereplőjének is: amit a kormány elvesz a 30% megvonásával, azt a 20%-kkal is ugyanilyen rajtaütés szerűen megteheti. Nyugdíjbiztosítás, nyugdíjpénztár, NYESZ: csak reméljük, hogy szebb jövő vár rájuk. A lakás-takarékpénztári rendszer a mai formájában valószínűleg megszűnik, hiszen elveszti a lényegét jelentő támogatási formát. Közvetítők ezrei fogják elveszteni állásukat (a pénzügyi szektor egyes szereplő valósznűleg tárt karokkal fogadják őket), az esetenként profilváltással kombinált konszolidáció pedig elkerülhetetlen a piac meglévő négy szereplője számára.

4. Gyenge lábakon álló érvnek tartjuka felhánytorgatását is, igaz, a legnagyobb profitot elérő Fundamenta tőkearányos megtérülése tavaly csaknem 19% volt. Nem állítjuk, hogy az államnak ne lehetett volna keresnivalója lakás-takarékpénztárak és ügyfelek viszonyában, ahogy ezt az etikus életbiztosítási koncepcióval egy másik szektorban is megtette. A lakossági betétek kamatának 0%-os padlót húztak korábban Magyarországon, a lakás-takarékpénztárak valamivel 0% alatti saját (állami támogatás nélküli) hozamát és az LTP-értékesítők jutalékát is meg lehetett volna piszkálni. Talán túl árnyalt lett volna a végül győzedelmeskedő bináris megoldással szemben.