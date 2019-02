Zöld utat kapott a UBS: jöhet a Brexit-terve

A UBS azért kért engedélyt egyes üzletágainak átköltöztetésére, mert attól tart, hogy Brexit negatívan hathat európai jelenlétére és működésére. A bank részvénykereskedési üzletága ugyanakkor Nagy-Britanniában maradna, holott sok banki vetélytárs azt is más európai városba viszi át.Múlt héten a Barclays kapott engedélyt arra,hogy üzletágainak egy részét átvigye a britektől Dublinba, ha szükséges. A UBS március 1-gyel viszi át a brit UBS Ltd. operációját a német UBS Europe SE-hez, ezzel együtt pedig több mint 32 milliárd eurónyi eszközt is átkerül a német egységhez.