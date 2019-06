Egy hét leforgása alatt másfélmilliárdot bukhattak a magyar biztosítók

Jelezték: a június 15-23 közötti időszakban legjellemzőbb károk a tetőszerkezet megrongálódása, beázás, jégverés, villámcsapás, előtetők megrongálódása, néhány esetben pedig árvizek voltak.A viharos időszak miatt sok kárbejelentést kaptak a biztosítók Jász-Nagykunból, Bács-Kiskunból, Csongrádból, Baranyából, Borsodból, Hevesből, Tolnából, Szabolcs-Szatmárból, Pest megyéből, illetve a településeket nézve Budapestről, Komlóról, Pécsről, Nyíregyházáról, Nagyvisnyóról, Bogácsról, Kecskemétről, Miskolcról, Szentesről és Zombáról.A MABISZ közölte: az elmúlt évek tapasztalatai alapján a júniusi szélsőséges időjárás nem kirívó, tavaly a június 1-15 között a biztosítókhoz 18 500 bejelentés érkezett, akkor a kárigények becsült összege megközelítette a 2 milliárd forintot. Az elmúlt évben a társaságok a május-augusztus közötti, a tapasztalatok szerint kiemelten viharos időszakban mintegy 3,2 milliárd forintot fordítottak a lakásbiztosítással rendelkező ingatlantulajdonosok kártalanítására.A közleményben kitértek arra: az első nyári hónap viharai idén is sok esetben villámlással párosultak, amelyek jelentős károkat okoztak, a hirtelen megnövekedett hálózati feszültség elektromos berendezéseket tett tönkre. A villámkárokra fordított összegeket a társaságok a viharkároktól külön regisztrálják. A mezőgazdaságban a jégverések okozta károkat még most összegzik - tették hozzá.Az átlagkifizetések az egyes biztosítóknál idén hatvanezer forint környékén alakultak - jelezte a szövetség.Közölték: a biztosítók igyekeznek 72 órán belül reagálni a bejelentésekre, szükség esetén a jelentős számú károkat elszenvedő térségekbe máshonnan átcsoportosítják kárbecslőiket. A kisebb összegű károk bejelentői azt tapasztalhatják, hogy már néhány nap alatt is rendezik igényeiket.A MABISZ arra hívja fel a figyelmet, hogy minden nagyobb lakáskorszerűsítés után érdemes felülvizsgálni a biztosítást, nem lett-e a lakás "alulbiztosított", azaz a szerződéses összeg elegendő lehet-e a helyreállításra avagy ingóságok pótlására egy nagyobb kár bekövetkezése esetén.Rámutattak: a biztosítói adatoknál is jóval több kárt okozhattak a viharok a lakosságnak, hiszen nagyjából minden negyedik ingatlan nem rendelkezik biztosítással, holott az elemi károk kockázatait fedező alapbiztosítások már havi néhány ezer forintért is elérhetőek.A Századvég májusi kutatása szerint a lakásbiztosítás a legismertebb biztosítási fajta. A kérdőíves kutatás során 800 személyt kérdeztek meg, a válaszadók több mint nyolcvan százaléka nyilatkozott úgy, hogy saját maga, illetve a vele egy háztartásban élő személyek rendelkeznek ilyen biztosítással - közölte a MABISZ.