Egyre nehezebb a biztosításközvetítői szakma - eltűnnek az ügynökök?

, a LIMRA Afrika- és EMEA-régiós elnöke arról számolt be, hogy a biztosításközvetítők számos országban az életbiztosítási piacon jelentősen visszaszorultak, elsősorban a banki biztosítások és a keresztértékesítés térnyerése miatt. Másrészt a visszaszorulásuk oka volt az is, hogy számos ország betiltotta a biztosító által fizetett jutalékokat érdekellentét miatt. Hamarosan betilthatja a jutalékokat az Egyesült Államok és Dél-Afrika is. A jutalékok eltűnése miatt több biztosító is drágította a termékeit. Közben egyébként számos új szabályozás is nehezítette a közvetítők dolgát.A közvetítők mégis túlélnek, mert új eszközökhöz nyúlnak, például a digitalizáció, a P2P biztosítások és a kollektív biztosítások. Példa erre a Brokoli, egy olyan közvetítő, amely csak egy appon keresztül értékesít, vagy éppen a Coverfly, amely bár egy applikációt használ értékesítési csatornának, tanácsadást is kínál az alkalmazáson keresztül.Az előadást követő panelbeszélgetést, a K&H ügyvezető igazgatója, Hálózati Támogatás Igazgatóság vezetője moderálta:, a SIGNAL IDUNA Biztosító vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tagja úgy gondolja, egyre nagyobb a megtakarított vagyon a lakosság körében, de GDP-arányosan csökkenés látható, a közvetítőkből pedig egyre kevesebb van, ami nem egy üdvözlendő tény., az NN Biztosító értékesítéstámogatás és hálózati digitális transzformáció vezetője elmondta, hogy kevés a fiatal közvetítő, nagyon sok a nyugdíjhoz közelítő közvetítő, nagyon kevesen vannak, akik főállásban ebből élnek meg., a UFS Group alapító-többségi tulajdonosa szerint nagyon sok közvetítő tűnt el az elmúlt 8-10 évben, nagyon kicsi jelenleg a biztosítási szektor Magyarországában. A fejlődéshez kell több közvetítő és egy támogató szabályozási rendszer is. Nagyon nehéz, idő- és pénzigényes feladat ma jó tanácsadót találni és kiképezni., a Netrisk.hu vezérigazgatója, az FBAMSZ elnöke úgy gondolja viszont, hogy túl sok közvetítő van jelenleg a piacon. Jobb lenne, ha kisebb, de hozzáértőbb szakembergárda alakulna ki.úgy véli, szégyen, hogy 200 ezer ügyféllel piacvezetők, nagyon kevés embernek van biztosítása Magyarországon. Hetente egy helyett 2-3 biztosítást is el lehetne adni jó értékesítőként.szerint nagyon nehéz fiatal embereket bevonni a szakmába, a mostani generációval egyébként az is baj, hogy kevés munkával sokat akarnak keresni, jó technológiai támogatással.szerint állami segítségre is szükség lehet.úgy gondolja, nem elég egy szép frontend, fontos a céges kultúra is, melyhez a fiatalok csatlakoznak és melyben otthon érzik magukat.szerint igen, aki nem képes ezt megugrani, nincs helye a szakmában.úgy véli, nem termékeket kell értékesíteni, hanem problémákra kell megoldást adni. Egy ügyfél teljes körű kiszolgálásához specializált szaktudás szükséges.szerint jó egy tanácsadónak, ha tud diverzifikálni, de nem sok példa van arra, hogy ez jól sikerül.szerint ha egy értékesítő kiépített egy bizalmas viszonyt, könnyebb más típusú problémáról is beszélni vele. Ki kell tenni sok mindent az ügyfél elé, de képtelenség minden terméket tökéletesen átlátni. A digitalizáció viszont irányíthatja ezt a folyamatot.megjegyezte, hogy egy bankfiókban könnyebb a többrétű kiszolgálás, hiszen egy helyen elérhető több specializált tanácsadó.A szakemberek többnyire egyetértettek abban, hogy az etikus életbiztosítási koncepció miatt a közvetítők elmozdultak a kockázati életbiztosítások értékesítése felé, hiszen ebben versenyképesek elsősorban.szerint nincs csak online és nem online értékesítés, náluk, a Netrisknél is többcsatornás értékesítés folyik.elmondta, hogy náluk nincs címanyag, helyette találkozókat osztanak ki a közvetítőknek is, melyek sikerességét CRM-rendszerben követik nyomon.szerint a komplex termékeket nem lehet csak online eladni, így nem fog eltűnni a közvetítői szakma.