Egyre több biztosítónál rendezheted videón a károdat

20 százalék esetében azonban a kárérték meghaladta a 100 ezer forintot - ebben az esetben a biztosítók általában helyszíni szemlét írnak elő, ám egyre több biztosító (ősztől többek között az Union) ügyfele élhet ilyenkor a videós kárrendezés lehetőségével is, ami jelentősen gyorsítja a kárrendezés folyamatát.

A biztosító felméréséből kiderült, hogy a lakások tulajdonosai a viharkárok közül a villámcsapást tartják a legproblémásabbnak: a válaszadók 57 százaléka tart ettől a kárfajtától. Eközben 51 százaléknyian jelölték be a vihar által megbontott tetőn keresztül történő beázást, 44 százaléknyian pedig a jégverést. A nyílászárón át történő beázáshoz (27%), illetve a farádőléshez (20%) már kisebb mértékű félelem kapcsolódik.A villámoktól való félelem nem véletlen: az elmúlt években jelentősen megnőtt a villámcsapások okozta károk száma: piaci adatok alapján a tavaly nyári viharszezonban 104 ezer viharkárt jelentettek be, és ezek több mint 40 százalékát okozta ez a természeti jelenség. Ezek többsége nem elsődleges, az épületbe csapó villám okozta károkozás volt, hanem az elektromos vezetékekben keletkező túlfeszültség következményeként fellépő meghibásodás. Ezek gyakorisága azért is igen magas, mert még ma is kevesen védekeznek a túlfeszültség ellen. Túlfeszültségvédős elosztót a lakosság 20-25 százaléka használ. Ezek döntő többsége is legfeljebb a számítógépeket és a szórakoztató elektronikai eszközöket védi, az egyéb háztartási eszközök vagy éppen a klímaberendezés csak elvétve kap ilyen védelmet.A viharok szerencsére többnyire nem okoznak kiemelkedő értékű károkat: a felmérésre érkező válaszok alapján is az látszik, hogy az esetek 80 százalékában az ingatlanban okozott viharkárok mértéke nem haladja meg a 100 ezer forintot. Ilyenkor jobbára telefonos bejelentés alapján, helyszíni szemle nélkül is rendezi a kárt a biztosító.Az előzetes felmérés szerint az ügyfelek 65 százaléka nyitott a XXI. századi technológia ily módon történő felhasználására egy-egy kárrendezési folyamatban.