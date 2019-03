Elképesztő felfordulást hozhat a lakásbiztosításoknál egy magyar hátterű cég

digitalizált műholdképek,

repülők által készített képek,

LIDAR-adatok (lézer alapú távérzékelés),

ingatlan-nyilvántartási adatok,

meteorológiai adatok.

Zajlik a digitalizációs forradalom, de az elmúlt 70 évben szinte semmit nem változott a lakásbiztosítások kockázatelbírálásának folyamata: a begyűjtött adatok közel fele még mindig az ügynök és a biztosított bevallásából származik. Egy kaliforniai, de magyar vezetéssel működő insurtechcég egy olyan kockázatfelmérési modellt fejlesztett, amely mesterséges intelligenciát használ ahhoz, hogy felmérje akár egy ingatlan, akár egy komplett ingatlanportfólió kockázatát, mellyel szinte teljesen ki lehet szűrni a személyi tényezőt és olcsóbbá, pontosabbá lehet tenni a kockázatbecslést.Tóth Attila, a Zesty.ai alapító-ügyvezető igazgatója Portfolio-nak elmondta, hogy olyan (részben külső forrásból származó, részben saját maguk által gyűjtött) adatokat dolgoz fel a mesterséges intelligenciájuk, mint:

Kép: Zesty.ai

az ingatlanok földrajzi, éghajlati környezetét,

az épületek tetőinek állapotát, típusát és alapanyagát, illetve dőlésszögét,

az ingatlanok távolságát a növényzettől,

a telek lejtésszögét,

Az AI egy kockázati modellt épít az input alapján, amely többek közt osztályozza:majd ezek és egyéb adatok alapján 1-től 10-ig osztályozzák az ingatlanok kockázati szintjét.

Kép: Zesty.ai

Tóth Attila elárulta: egy 1-es szintű ingatlan 30-szor kisebb kockázatot jelent, mint egy 10-es szintű ingatlan, a modell egyébként ingatlanonként kb. 1100 adatponton alapszik.A rendszeren keresztül felmérhető a természeti katasztrófák által okozott károk mértéke is: például elemzi a műholdképeket a rendszer és megállapítja, egy tető mekkora hányada semmisült meg.

Kép: Zesty.ai

akár portfóliószinten is képes a mesterséges intelligencia a kockázati felmérésre,

képes a reklámok és ajánlatok testreszabására,

és a kárfelmérésre, illetve elbírálásra is.

Az adatokat használják viszontbiztosítók és biztosítók is, a modell segíthet abban is, hogy akár 60 másodperc alatt ajánlatot kapjon egy ügyfél, aki lakásbiztosítást szeretne. A technológiának köszönhetően egyébként a biztosítások díja is csökkenhet, hiszen személyi költségeket is lehet vele spórolni - a Zesty.ai saját kalkulációja szerint akár 25%-ot is spórolhatnak az AI-nak köszönhetően egy hagyományos lakásbiztosításhoz képest.Az egyedi kockázatfelmérésen kívül:A rendszer alkalmas lenne egyébként arra is, hogy REIT-ek (ez lényegében egy angolszász ingatlanalap-típus), adóhatóságok és értékbecslők is használják, Tóth Attila viszont elmondta nekünk, hogy egyelőre a biztosítókkal való együttműködésre koncentrálnak.

Kép: Zesty.ai

Zesty.ai szerződést kötött a Zürich Insurance Grouppal, egy 200 országban működő biztosítóval, melynek európai érdekeltségei is vannak (bár a szerződés egyelőre csak Észak-Amerikát érinti),

együttműködnek egy meg nem nevezett nagy viszontbiztosítóval az EU-ban,

és napokban egy magyar érdekeltséggel is rendelkező biztosítóval, az Aonnal is együttműködésre léptek - egyelőre ez is csak Észak-Amerikára vonatkozik.

Kérésünkre a vezérigazgató elárulta, hogyA Zestynek amúgy egy banki rendszerekbe integrálható API-ja is van, így például a PSD2 alapján az erre megfelelő informatikai keretrendszerrel rendelkező szolgáltatók is integrálni tudják.A vállalat egyébként még viszonylag kicsi: A-sorozatú tőkebevonásukat decemberben zárták sikeresen, ekkor 13 millió dollárral bővült a cég tőkéje, összesen forrásbevonásai során 17 millió dollárt gyűjtött a cég. Tóth Attila nem akart becslésekbe bocsátkozni a társaság piaci értékét illetően, annyit viszont elárult, hogy egyelőre meglévő technológiáik fejlesztésén dolgoznak, és nem néznek friss tőke után.