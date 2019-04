Fordul a CIG Pannónia tankhajója, de merre?

Felismertük azt, hogy az életbiztosítási piacon organikusan nem tudunk látványosan növekedni. Azért, hogy gyors átkormányozásra és irányváltásra nyílhasson lehetőség, felvásároltuk az MKB Biztosítókat.

A körülményeket számba véve semmiképp sem beszélnék alulteljesítésről. A magyar piacon volt egy időszak, amikor rendkívül népszerűek voltak a unit-linked életbiztosítások, és a mi portfoliónkban is elsősorban ez dominált. Ennek a jelentős méretű portfoliónak az állékonysága nem úgy alakult ahogyan terveztük, emiatt díjbevételünk növelése nagyobb kihívás számunka, és több éves a lecsengése. Az életbiztosítók gyakorlatilag tankhajók. Egy tankhajót visz a tehetetlenségi erő, azt megfordítani, új irányba állítani jóval lassabb és nehezebb feladat, mint egy mozgékonyabb, a piaci változásokra gyorsan reagáló vagyonbiztosítót.Tudatos döntés volt, hogy fordítsunk a helyzeten, mint ahogy az is tudatos döntés volt, hogy 2013 után jelentősen átalakítottuk az értékesítési stratégiánkat. És közben a jogi környezet is változott: a korábban domináns vállalati értékesítést néhány év alatt két adóváltozás is megrázta. Miközben a teljes magyar életbiztosítási piac díjbevételei 5, és 3,5 százalékkal emelkedtek 2017-ben és tavaly, mi óriási erőket fektettünk a megvásárolt MKB Biztosítók integrációjába, és így 26 százalékkal magasabb életbiztosítási díjbevétellel rendelkeztünk 2018-ban, mint 2016-ban. Az új szerzéseket 2 milliárd forint körüli szintről 3,2 milliárdra tudtuk javítani, és tovább menetelünk a 4 milliárdos teljesítmény felé.

Túlzás válságosnak ítélni a jelenlegi helyzetet. Mindenképpen sajnálatos azonban, hogy a lakosság megtakarítási hajlandóságának javulását mi, biztosítók átlagon alul tudjuk kihasználni, szemben mondjuk az ingatlanpiaccal.

Számunkra fontos momentum volt, hogy akkora extra tőke jött be a cégbe a Konzum tőkeemelésével, ami lehetővé teszi számunkra az akvizícióval történő növekedést. Nagyon komoly tőkemegfeleléssel bíró és szabad forrásokkal is rendelkező biztosító lettünk.

A 2016-os felvásárlások után jól látjuk, hogy mennyi időbe telik egy akvizíció lebonyolítása, és most nem volt olyan elképzelésünk, ami kétéves időtávon jó megtérüléssel kecsegtetett volna. Ezért úgy láttuk indokoltnak, hogy inkább visszaadunk a többlettőkéből.

Cserében viszont az ingatlanpiaci boom pozitívan hat a lakossági piacon a kockázati életbiztosítások értékesítésére. A biztosítási piac nagyon érzékeny piac. Amikor a jogalkotó ösztönöz, akkor azonnal érezhető a hatás. Ezt tapasztalhattuk a nyugdíjbiztosítások esetében. De ugyanilyen gyors a piac reagálása akkor is, ha kedvezőtlen számunkra a jogalkotás. Az év eleji adóváltozások azonnal éreztették negatív hatásukat a vállalati kockázati és egészségbiztosítások eladására. Ezért fontos, hogy egészséges termékmixünk legyen, ahol a megtakarítási és a kockázatkezelési termékek egyensúlyban vannak, és ennek érdekében növeltük mi is az utóbbiak arányát a biztosítónknál az elmúlt években. Az eredményes működést versenyképes termékekkel, az új szerzések fenntartható növelésével tudom elképzelni. A növekedést az akvizíciós téren felmutatott sikeres ténykedés gyorsíthatja nagyobb ütemben.Ahogy azt említettem, kiemelt fontosságúnak tartom az értékesítési csatornáink diverzifikálását. Az MKB Biztosítók 2016-os megvásárlásának egyik legfontosabb hozadéka, hogy komolyan elindulhattunk a banki csatornával is. Ez azóta szépen fejlődik, kiváló az együttműködésünk. Mi értelemszerűen csak azokkal a bankokkal kereshetünk kapcsolatot, amelyeknek nincs biztosítói érdekeltségük. De ez sem megy egyik napról a másikra. Konkrét lépésként egy függő közvetítő céget, a CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt.-t indítottuk el tavaly év végén. Ez már rövid távon is tud eredményeket produkálni, kontrollált, szemben a banki csatornával, ami hosszú távú előkészítést és építkezést igényel. Mihelyt versenybe szállhatunk új banki értékesítési csatornákért, megtesszük azt.A Konzumnak akkora befolyása van, amekkora a tulajdonosi részesedése. A nagytulajdonosok részt vesznek a vezető testületekben, tehát rálátnak a működésünkre, és részt vesznek a cég stratégiai irányításában.Az együttműködésünk az MKB-val való kapcsolatunkat is megerősítette, a bankra mint rendkívül fontos értékesítési csatornára tekintünk.A tőkeleszállítás egy tudatos, tervezett döntés volt, amelyben a részvényesi érdekeket vettük figyelembe. Amikor a Konzum részvételével tőkét emeltünk, az nem úgy zajlott le, hogy mi igényt támasztottunk volna egy konkrét összegre, egy bizonyos meghatározott céllal, ami utóbb meghiúsult. A Konzum tulajdonosi szerepvállalásából reméltünk kölcsönös előnyökre szert tenni. Azt tudjuk, hogy nagyságrendileg mekkora többlettőkére lehet szükség a lehetséges akvizíciós célpontok kapcsán. Illetve a Konzumnak is volt egy elképzelése arra vonatkozóan, hogy mekkora tulajdoni hányadra szeretne szert tenni a társaságban.Tavalyi nyereségünk nyomán ugyanakkor 2 milliárd forint befolyt az eredménytartalékba, így a tőke csak nettó közel 1 milliárd forinttal csökken, és mivel így is 16 milliárd forint fölött marad, lehetővé teszi a további akvizíciókat is. A tőkeleszállítás miatti kifizetések egyébként ugyanúgy történnek majd a részvényesek felé, mintha osztalékot fizetnénk, csak a jogcím és némileg az adózás más. Tény, hogy az egy részvényre jutó 7%-os kifizetéssel mi kiemelkedően magas hozamot adunk a magyar tőzsdei cégek közül.

A gyors átalakításnak köszönhetően pénzügyileg rendkívül kedvező módon tudtuk végrehajtani ezt a befektetést. A 2016-os akvizíció hasznos tudást adott nekünk, de azt is tudjuk, hogy minden tranzakció, minden cég és minden portfólió más. Nem az a lényeg, hogy cég vagy portfolió, hanem az, hogy tudjuk-e nyereségesen működtetni.

Ha már látni fogjuk, milyen érdekeltséggel, értékesítési csatornákkal és népszerűsítő kampánnyal kerülnek majd piacra az új állampapírok, akkor fog izgalmassá válni a dolog.

Minden szóba jövő célpontot megnézünk, proaktívan tekintve az üzletfejlesztési lehetőségekre belföldön és külföldön egyránt. Az MKB Biztosítók megvásárlása során nyereséges és veszteséges portfóliók is hozzánk kerültek, előbbieket megtartottuk, utóbbiakat (például a kgfb portfóliót) értékesítettük, a hozzájuk kapcsolódó költségeket a töredékükre csökkentettük.A kgfb-ből és a lakossági cascóból szálltunk ki, a gépjárműbiztosítási piac egyéb céges célpiacairól nem. Ez utóbbi az EMABIT bevételének 39 százalékát adja. Mindig megvizsgáljuk a portfóliók nyereségességét, és ez alapján folyamatosan felülvizsgáljuk stratégiánkat. Ez történt a kgfb-vel és lakossági cascóval is. Más termékvonalakhoz képest alacsonyabb profitabilitást produkáltak, ezért a portfólió leépítése, kifuttatása mellett döntöttünk.Ez egy 20 milliós cég, mi az induláshoz szükséges befektetés 95 százalékát, öt magánszemély pedig a maradék 5 százalékot tette bele. Egyikük egy alkuszcég vezetője volt, a többiek egy lakástakarékpénztárnál dolgoztak. Mi abszolút többségi tulajdonosok vagyunk, és a már jól bevált profitallokációs modellünket követjük, amely az életbiztosítási teljesítményhez kötött. Az értékesítésben jártas magánszemély tulajdonosok érdekeltségét úgy alakítottuk ki, hogyha az értékesített állomány meghalad bizonyos előre meghatározott szinteket, akkor magasabb profitszázalékot kapnak a közvetítőcég nyereségéből. A társaság a CIG Pannónia biztosításai mellett más pénzügyi termékeket is értékesít, jelenleg 160 fővel dolgozik.A CIG Pannónia célpiacain a megtakarítások diverzifikációja, a több lábon állás a járható út, és általában a különböző pénzügyi termékek nemcsak kiszorító, de erősítő hatást is gyakorolnak egymásra. Persze ettől még számolhatunk negatív hatásokkal.Fontos, hogy egészséges termékmixünk legyen, amelyben a megtakarítási és a kockázatkezelési termékek egyensúlyban vannak, így ha az állam belép mint versenytárs az állampíparokkal, akkor az ne érintse hátrányosan a mi üzletünket.