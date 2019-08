Jó hír a nyugdíjra gyűjtőknek: visszajöttek a buliba a munkahelyek

A nyugdíjpénztárak teljesítményéről, a fejlődési lehetőségekről és az öngondoskodási piac megújításáról is szó lesz a Portfolio október 1-jei Öngondoskodás konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Újra fokozzák a befizetéseiket a munkáltatók

Egyre többet szánunk egészségre

Az egyik leglényegesebb mutató, a vagyongyarapodás alapján a második negyedévben is jól teljesítettek az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségéhez tartozó önkéntes nyugdíjpénztárak. Az összesített vagyonuk június végén 1398 milliárd forintot tett ki, ami éves összevetésben 5,8 százalékos emelkedésnek felel meg.Dr. Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke az eredményeket értékelve elmondta: "Az 5,8 százalékos vagyongyarapodás kiemelkedően jó eredmény a továbbra is alacsony kamat- és hozamkörnyezetben. Az egy pénztártagra jutó átlagvagyon 6,61 százalékkal 1,29 millió forintra nőtt. Igaz, ebben a pozitív hozam mellett továbbra is szerepe van annak, hogy a Pénztárszövetséggel együttműködő önkéntes nyugdíjkasszák taglétszáma minimális mértékben, 0,8 százalékkal 1,081 millióra csökkent."Bár az összvagyon jelentősen nőtt, az évi 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adóvisszatérítéssel ösztönzött nyugdíjcélú befizetések összege továbbra sem érte el a korábbi években megszokott szinteket. A munkáltatóktól kiemelkedő növekedéssel, 33 százalékkal több tagdíj érkezett az előző negyedévhez képest, de éves összevetésben még ezzel együtt is jelentős a visszaesés. A munkáltatói hozzájárulások fél éves összege a tavalyihoz képest több mint 24 százalékkal 15 milliárd forintra mérséklődött. A pénztártagok az idei év első hat hónapjában 28 milliárd forintot tettek félre, ami a múlt évi tagdíjbefizetésekhez képest alig változott, mindössze 3,2 százalékos csökkenést mutat.A Pénztárszövetség elemzése szerint a szervezethez tartozó egészségkasszák 54,3 milliárd forintos összvagyonnal zárták a második negyedévet, ami 1,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A tagok számára jól láthatóan kiemelt szempont az egészségmegőrzés, amelyben a pénztáraknak kulcsszerep jut. Ezt mutatja, hogy az egészségkasszáknál az egyéni befizetések összege az egy évvel ezelőttihez képest 15,5 százalékkal 12 milliárd forintra nőtt. A tagok által igénybe vett szolgáltatásokra eközben az idei első félévben több mint 4 millió esetben, alkalmanként közel több mint 5700 forintot fizettek a kasszák.Az önkéntes nyugdíjkasszákhoz hasonlóan a munkáltatói befizetések az egészségpénztáraknál is a második negyedévben lódultak csak meg jelentősen, az év első három hónapjának eredményét 70 százalékkal szárnyalva túl. A képet itt is árnyalja, hogy az idei vállalati tagdíj-hozzájárulások 3,5 milliárd forintos összege így is 56,4 százalékkal múlja alul a tavalyi befizetési szintet. A munkaadók szerepvállalásának mértékét az egészségkasszák esetében tovább árnyalja az is, hogy az idéntől egyre több cég úgynevezett célzott szolgáltatás formájában járul hozzá dolgozói egészségmegőrzéséhez, ezen a jogcímen fél év alatt további 0,4 milliárd forint folyt be a tagok speciális támogatási számláira.