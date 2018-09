Nem drágulnak a lakásbiztosítások

2018 első hat hónapjában az ügyfelek átlagosan 25 800 forintos díjat fizettek szerződésenként, szemben a 2017-ben tapasztalt 26 000 forintos átlaggal. A biztosítók közti verseny nem engedi elszabadulni a lakásbiztosítási díjakat annak ellenére sem, hogy gyorsan emelkednek az ingatlanok újjáépítési költségei - vélik az alkuszcégnél.A biztosítók teljes mértékben nem hagyhatják majd figyelmen kívül az építőipari költségek alakulását és a kárkifizetések összegének változását. Éves szinten 15-20 százalékkal nő a bérköltség az építőiparban is, miközben az építőanyagok ára iparági adatok szerint idén is a tavalyi 8 százalékos mértékben drágultak - magyarázza Cseh Anett, a Netrisk.hu üzlet- és termékfejlesztési vezetője.A fogyasztók erősödő tudatossága miatti versenyhelyzetben azonban az emelkedés mértéke a következő időszakban nagy valószínűséggel elmarad majd a fenti költségektől. Az erősödő ügyféltudatosságot mutatja, hogy évről évre egyre több ügyfél vizsgálja felül az évforduló előtt lakásbiztosítási szerződését. Míg 2013-ban az év során megkötött összes lakásbiztosítási szerződésnek csupán a tíz százalékát tették ki az évfordulós kötések (ilyenkor az ügyfél egy már meglévő biztosítását cserélte le), addig tavaly ez az arány már elérte a 39 százalékos szintet.Az átlagdíj alakulása szempontjából fontos körülmény az is, hogy az ügyfelek egyre több kiegészítő fedezetet választanak a biztosításaik mellé, amelyek költsége szintén a díjakban jelenik meg.