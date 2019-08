Nyaralni indulsz? Hiába kötsz biztosítást, tragédia lehet a vége

Mit várhatunk a szolgáltatótól?

több pénzintézet kínál bankkártya mellé, egész évre előre megköthető biztosítást,

ha viszont ritkábban utazik az ember, jobban megérheti egy gyorsan, online megkötető termék,

de akár olyan szolgáltatóval is találkozhatunk, amely automatikusan érzékeli, ha külföldön tartózkodunk és aktiválja az utasbiztosításunkat.

a biztosított megbetegszik, balesetet szenved vagy meghal,

a poggyász megsérül, eltűnik vagy késik,

valamilyen kárt szenved a gépjármű, amellyel utazunk,

ezen kívül számos plusz szolgáltatásért is lehet folyamodni egyes biztosítóknál, találkozhatunk olyan szereplőkkel is, akik strandlopásra, sportolásra, utazás-megszakításra és bizonyos jogi eseményekre is fizetnek.

Mire kell figyelni?

a közlekedési balesetet, műszaki meghibásodást azonnal be kell jelentenünk,

a betegségbiztosítást 72 órán belül jeleznünk kell,

a jogvédelmi biztosítást biztosítási esemény bekövetkeztekor kell jeleznünk,

a poggyászkárt hazaérkezés után 5 nappal kell bejelentenünk,

a poggyász- és járatkésést telefonon kell egyeztetni még az incidens megtörténtekor, aztán a hivatalos bejelentést Magyarországon kell megtennünk 5 nappal hazaérkezés után,

balesetbiztosítás esetén a bejelentést a hazaérkezést követő 30 napon belül be kell jelenteni,

felelősségbiztosításnál pedig a káreseményt követő 30 napon belül kell bejelentést tennünk.

limitált ideig, általában maximum 1 hónapig hajlandók biztosítani az ügyfelet a biztosítók,

gyakran alkalmaznak felső korhatárt,

TB-fizetéshez kötik az ellátást a biztosított anyaországában,

sőt, még az is előfordulhat, hogy a kárkifizetéshez önerőt kérnek.

Kizárások

veszélyes sportok,

olyan veszélyes betegségek, melyekre például a konzulátus előre figyelmeztetett, de a biztosított nem készült fel megfelelően,

hivatásszerű munkavégzésből adódó károk,

nem vagyoni károk,

nem baleseti eredetű halál,

terrortámadás,

ittas állapotban vagy drogos befolyásoltság alatt történt káresemények,

előzetesen fennálló egészségügyi problémákból adódó komplikációk,

illetve a veszélyesebb országok gyakran ki vannak zárva teljes egészében.

Fennakadások, problémák

A legtöbb biztosítónál most már nem kell hosszas papírmunkával, kalkulációkkal és ügynökökkel bajlódnunk, ha utasbiztosítást akarunk kötni, online, pár kattintással elintézhetjük a dolgot akár akkor is, amikor már útban vagyunk kifele az országból. Fontos észben tartanunk persze azt is, hogy a biztosítások csak díjrendezettség esetén érvényesek, így érdemes még azt azelőtt megkötni és kifizetni, mielőtt elhagyjuk az országot.Csak hogy néhány típusát említsük a jelenleg elérhető, korszerűbb biztosításoknak:Jellemzően ezek a termékek akkor fizetnek, haRészletesen arról, hogy mit mennyiért tudunk kötni, itt írtunk:Ha valami történik velünk vagy értékeinkkel nyaralás közben, célszerű ezt azonnal bejelenteni a biztosítóknak, nemcsak azért, hogy gyorsan hozzájussunk a térítési összeghez, hanem azért is, mert sok biztosító nem fizet egy petákot sem, ha az általuk megadott időben nem jelentjük be nekik a káreseményt.Egy nagyobb biztosítónál például:Arra is érdemes figyelni, hogy számos szolgáltató határoz meg bizonyos korlátozásokat, például hogyArra is fontos figyelni, hogy mint számos más biztosítási termék esetén, az utasbiztosításoknál is számos kizáró ok léphet fel, amely miatt hiába történik velünk valami nyaralás alatt, a biztosító nem fizet.Ilyen lehet például:Egyes szolgáltatóknál persze olyan csomagokat is igénybe lehet venni, amelyek a fenti kizárások egy része alól mentesülünk, van, ahol ez persze plusz forrásokat vehet igénybe.Végül előfordulhat az is, hogy minden kitételt teljesítettünk és nem ütközünk bele semmilyen kizárásba, viszont a szolgáltató oldaláról merül fel olyan akadály, amely meggátolja az ügyintézést.Novák Gergely, az ANTEA International nemzetközi temetkezési cég vezérigazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy találkozott olyan esettel, amikor egy külföldön nyaraló turista halála után 10 nappal indult meg a kárrendezés, pedig a bejelentés azonnal megtörtént, sőt, olyan eset is akadt, hogy a holttest hazaszállítása után jelentkezett a szolgáltató.A szakember elmondta, hogy az ilyen incidensek elsősorban nyaralási csúcsszezonban fordulnak elő, amikor túlterheltek a szolgáltatók, ekkor is inkább a nagyobb szolgáltatók körében.Előfordulhat az is, hogy egy országban bizalmas információnak minősül a halál oka (pl. Németország), erre pedig szükség lenne ahhoz, hogy a biztosító tudjon fizetni - mondta el a szakember.