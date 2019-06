Őrült előzések a magyar biztosítóknál - Ömlik a pénz az "Állami Biztosítóból"

A hazai biztosítók is közzétették az elmúlt napokban, hetekben éves jelentéseiket, így lehetővé vált az adatok teljes körű elemzése. Az alábbiakban a legérdekesebb számokat mutatjuk be Magyarország hét nagyobb biztosítójánál, díjbevétel szerinti sorrendben az Allianznál, a Generalinál, az Aegonnál, a Groupamánál, a Posta Biztosítónál, az NN-nél és az Uniqánál.

Az egy évvel korábbi 7,9% után 7,1%-kal nőtt 2018-ban a magyar biztosítási piac díjbevétele az MNB adatai szerint, így ez lett az elmúlt évtized második legmagasabb növekedési rátája. A nem-életbiztosítások adták a piac motorját, itt ugyanis 10,5%-os bővülést láthatunk. Életbiztosításra ezzel szemben csak 3,5%-kal költöttünk többet, mint egy évvel korábban. Az említett hétből hatnál nőtt a díjbevétel, egyedül az NN-nél esett vissza, mégpedig 13%-kal. Az Aegon a díjbevétel szempontjából megelőzte a korábban harmadik Groupamát.

Az adózott eredmény szempontjából is jól sikerült a tavalyi év: 2018-ban már 73 milliárd forintos profitot értek el a biztosítók, és ezzel felülmúlták a ma is élő biztosítási adó bevezetése előtti 2009-es szintet is. A hét említett biztosító ennek a háromnegyedét, 55 milliárd forintot hozott, az egyes biztosítók közül egyedül az Aegonnak csökkent a profitja (sem az élet, sem a nem-élet üzletág, hanem az egy "egyéb ráfordítások" sor tűnik ezért a felelősnek), így a Generalinak sikerült megelőznie. A három legnagyobb biztosító a szektor nyereségének az 56%-át szállította.

Az üzleti aktivitás növekedése, a digitalizációs törekvések és a bérnyomás rányomta a bélyegét a biztosítók költségszintjére is, nominálisan a Generali és az NN kivételével nőtt a nagy biztosítók nettó költségszintje. Együttesen a nem-élet oldalon 101, az élet oldalon 63 milliárd forintnyi működési költséget számoltak el ezek a biztosítók.

A működési költségek e hét biztosítónál átlagosan a bruttó díjbevételeik 22%-ára rúgtak, a biztosítók többségénél javult a mutató (a számot az egyszeri díjas biztosítások lefelé torzítják, főleg az ilyen termékkel nagyobb arányban rendelkező biztosítóknál).

A legjobb bevételarányos profittal továbbra is az Aegon is az Allianz rendelkezik, de nem rossz a Groupama és a Generali hasonló mutatója sem. A biztosítási szektorban is nagy jelentősége van a méretgazdaságosságnak, a díjbevétel és a profit szempontjából vizsgált piaci részesedések alapján egyértelműen a legnagyobb biztosítóknak áll a zászló.

Ha visszatekintünk az elmúlt 16 évre, azt láthatjuk, hogy a biztosítók nyereségének az 55%-át az Állami Biztosító két nagy jogutódja, az Allianz Hungária és az Aegon hozta . Különösen a válságos időszakokban mutatkozott meg a profittermelésben a fölényük, most azonban, konjunktúra idején a többi biztosító is képes értékelhető nyereséget hozni, így a két említett biztosító aránya tavaly 42%-ra csökkent, ennyit hoztak a teljes magyar biztosítási szektor 73 milliárd forintos profitjából.