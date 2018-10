10 milliós bomba hír: tényleg annyira örülhetnek a kétgyerekesek?

A 10+10 millió forintos (CSOK + támogatott hitel) konstrukciót eddig csak azok vehették igénybe, akik már három gyerekkel rendelkeztek, vagy ennyit vállaltak, és emellett új lakásba költöztek (építettek vagy vásároltak). E kombinált konstrukció második elemét, vagyis a hitelhez járó kamattámogatást terjeszti ki most a kormány.

Gulyás Gergely mai bejelentésének legnagyobb újdonságértéke abban áll, hogy a kétgyerekesekkel is nagyvonalúbbá vált a kormány. Jó iránynak tűnik ez, hiszen sokszor és sok helyen kifejtettük már azt a véleményünket, miszerint Magyarországon nem elsősorban a harmadik, hanem a második gyermekek hiányoznak.A mai bejelentés alapján tehát nem a 10 milliós támogatási összeget terjeszti a kormány a kétgyerekesekre, mindössze annyit tesz, hogy az általuk potenciálisan felvett lakáshitelre is nyújtanak kamattámogatást 10 millió forint erejéig. Emellett a háromgyerekesek esetében ezt a határt 15 millió forintra emelik. A teljes felvett lakáshitel összege természetesen lehet ennél akár jóval magasabb is, ez a két szám a kamattámogatott hitelrész felső határát húzza meg. Mégpedig az első 25 évre vonatkozik: aki netán 30 éves futamidejű hitelt venne fel, az az első 25 évben kapja meg a kamattámogatást.Nem tudjuk pontosan, mennyit költött a kormány erre a fajta kamattámogatott lakáshitel konstrukcióra az elmúlt több mint két és fél évben, amióta ez a konstrukció létezik. Azt viszont megnéztük, hogy az egyes családok mennyit nyerhetnek ezzel. Keddi cikkünkben bemutattuk azokat a piaci hiteleket, amelyeket végig fix kamattal és törlesztőrészlettel, piaci feltételek mellett kínálnak a bankok, ezekhez hasonlíthatjuk a 3%-os fix kamatozású támogatott konstrukciót.Ha a 20 éves futamidejű, végig fix kamatozású 10 milliós lakáshiteleket nézzük, akkor ezek piaci körülmények között akár már 4,9%-os kamattal elérhetők, havi törlesztőrészletük 65 ezer forint körül alakul. Ezzel szemben egy fixen 3%-os kamatozású támogatott lakáshitel törlesztőrészlete számításunk szerint közel 55 500 forint. Kis jóindulattal tehát 10 ezer forintot lehet megspórolni a legkedvezőbb piaci lakáshitelhez képest havonta, vagyis a kétgyerekesek évi 120 ezer forintot nyerhetnek a kamattámogatás kiterjesztésével.

Pozitív megközelítésben ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy a kétgyerekesek számára csaknem kétszer akkora támogatást fog adni egy évben az állam a kamattámogatással, mint amennyit eddig egy lakás-takarékpénztári szerződésre adott. A teljes futamidő alatt pedig a 3 millió forintot is megközelíti a kamattámogatás, ami a kétgyerekesek számára új lakáshoz eddig járó CSOK-összeg megduplázásaként is felfogható.

Kérdés, ez az évi 120 ezer forint elég lesz-e a lakásárak növekedésének kompenzálására. Könnyen kijelenthetjük, hogy nem. Különösen, ha azokat a családokat nézzük, akik lecsúsznak az 5%-os áfáról, és csak 2019 után bejelentett lakóingatlant lesznek képesek vásárolni. Márpedig azok közül, akik a mostani bejelentés hatására vágnak bele a lakástervezésbe, sokan már valószínűleg csak a 27%-os áfával tudják megvásárolni új otthonukat. Azok a kétgyerekesek persze relatíve jobban (kevésbé rosszul) járnak, akik saját maguk építenek, náluk megmarad az 5 millió forintig igénybe vehető áfa-visszatérítési támogatás, és "legfeljebb" az anyag- és munkaerőköltségek további növekedésével kell számolniuk.Összességében az a véleményünk, a kétgyerekesek helyzetbe hozása demográfiai szempontból jó irány, de a kamattámogatás kiterjesztése (lásd a fenti évi 120 ezer forintot) nem eléggé nagy ösztönzés arra, hogy önmagában plusz gyermek vállalására vagy új otthon teremtésére késztesse az érintett családokat. A lakáspiac kínálati oldala pedig nevetve lenyelheti ezt az újfajta állami támogatást.