A végéhez közelít a devizahitelek kora Magyarországon

Ugyan még mindig kínálnak tendereken százmillió eurós nagyságrendben bedőlt jelzáloghitel-portfóliókat, mindenképp sikertörténet, ahogy Magyarországon a svájcifrank-alapú hitelezést kezelték, és a folyamat a végéhez közelít - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Thummerer Péter, az EOS Faktor Zrt. ügyvezetője és a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének (Makisz) új elnöke.Thummerer szerint mindenképp sikertörténet, hogy a bankoktól megvásárolt hitelportfóliók egy jelentős részében sikerült megoldást találni, ami vagy a tartozás újratárgyalását vagy a terhelt ingatlan közös értékesítését jelenti.A szakember kitért arra is, hogy a tartozás behajtása sok esetben nehéz vagy lehetetlen, mert sok vidéki ingatlan is van a portfólióban, illetve vannak befektetési céllal vásárolt ingatlanok, ahol a tulajdonos külföldi tartózkodása miatt szintén nehéz előrébb jutni.A megtérüléssel kapcsolatban kifejtette, hogy általában öt, de akár tíz vagy annál is több évre kell berendezkedni egy sokmilliós jelzáloghiteles ügy végleges lezárására. Ez esetben azonban még csak néhány év telt el a tranzakciók lezárása, illetve az újszerű ügyfélállomány kezelésének kidolgozása óta, így a megtérülésről is csak később lehet biztosat mondani.