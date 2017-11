Bedőlt hitelek: százezres tömeg vár megváltásra

Példátlanul nagy, 496 milliárd forintos adózás utáni nyereséget ért el a magyar hitelintézeti szektor az év első 9 hónapjában. A bankok profitjának több mint negyede a minden eddiginél dominánsabb céltartalék-visszaírásokból származott. Az adózás előtti tőkearányos megtérülés (ROE) az elmúlt egy évben 16,3% volt, amire utoljára a válság előtt volt példa - írtuk mai cikkünkben . A tisztánlátást nehezíti, hogy év eleje óta 14 hitelintézet IFRS szerint teszi közzé beszámolóját, a többiek viszont még MSZSZ szerint jelentenek. Az alábbi táblázat az MNB gyorselemzése alapján ezért az összehasonlítható (részben becsült) adatokat is tartalmazza.

Nem tudni, mekkora arányban, de részben a lakossági hitelportfóliók tisztulása is szerepet játszhatott abban, hogy az év első 9 hónapjában nettó 140 milliárd forintnyi céltartalék-visszaírást tudtak elszámolni a bankok. Az MNB ma közzétett tájékoztatója szerint a 90 napon túl késedelmes hitelek céltartalékkal való fedezettsége 64,2% volt szeptember végén, vagyis ha elengednék e tartozásokat a bankok, és még a jelzáloghitelek mögött álló fedezetet sem sikerülne értékesíteni, a hitelek bruttó értékének közel harmadát buknák el. A 90 napon túl nem teljesítő lakossági hitelek bruttó értéke 462 milliárd forint volt szeptember végén, ami már csak 37%-a a 2014 végi csúcsnak.

Ez a teljes lakossági hitelállomány 8,5%-át jelenti, vagyis az elmúlt kicsivel több mint egy évben gyakorlatilag a felére csökkent a 90 napon túli hátralékok aránya a bankrendszerben. Most már a teljes hitelállomány növekedése és a törlesztési képesség javulása is segíti a helyzet javulását, nagyobb részben azonban a követeléseladásoknak (igaz, csak az Erste, illetve az UniCredit jelentette be nagyobb jelzáloghitel-csomag eladását egy éve, illetve idén tavasszal), illetve a Nemzeti Eszközkezelő tevékenységének köszönhető a portfóliótisztulás. Utóbbi intézmény eddig 35 ezer esetben nyújtott családtagokkal együtt mintegy 150 ezer embernek segítséget. A több mint két éve működő családi csődvédelem (magáncsőd) azonban sikertelen, a korábbi 20-30 ezres becslésesekhez képest mindössze 1056 családnak segített ez az intézmény Harrach Péter KDNP-frakcióvezető október végi közlése szerint.

Miközben a magáncsőd elsősorban köztartozások és közüzemi tartozások rendezésére szolgál, a bankoknál felmerülő lakossági nem teljesítési probléma 76%-ban jelzáloghitelhez kapcsolódik. A probléma ráadásul jóval nagyobb, mint ami a statisztikákból kitűnik, ugyanis a követeléskezelőknek értékesített hitelek már kikerültek a jegybank által közzétett adatokból.A másik oldalról nézve a kérdést - bár kisebb összeget jelentenek - az autóhitelek körében a legnagyobb (28%) a 90 napon túl nem teljesítő hitelek aránya, de a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél is még mindig nagyon magas.

A követelésvásárlói piac aktivitása is csökkent az idei harmadik negyedévben, a statisztikák szerint jóval kevesebb követelést tudtak eladni a bankok, mint az előző negyedévekben. Ha azt feltételezzük, hogy a bankok által a negyedév során eladott 15,6 milliárd forintnyi követelés mind 90 napon túl nem teljesítő (nincs pontos adat ennek bizonyítására), akkor elmondható, hogy még így is a lakossági portfóliótisztulás csaknem fele a követelésvásárlóknak volt köszönhető. A másik felében pedig jelentős részt képviselhettek a Nemzeti Eszközkezelő lakásvásárlásához kapcsolódó tőkekövetelés-leírások.

344-et a még korábban létező kényszerértékesítési kvótájuk alapján árvereztek el a pénzügyi intézmények,

241 árverezését ezen a kvótán kívül végezték el (hiszen ma már semmi sem tiltja számukra ezt),

1763 lakás a Nemzeti Eszközkezelő tulajdonába került át (így 2013 eleje óta már 28 862 lakást vett át az intézmény), így ezeket tovább bérelhetik lakóik.

599 lakást pedig maguk az adósok értékesítettek (valószínűleg jellemzően az árból végtörlesztve a hitelüket).

A fentieknél három hónappal korábbi adatok alapján az árverések is egyre jobban segítik a banki portfóliótisztítást, még ha ennek társadalmi következményei aggályokat vetnek is fel. Mostanság havonta közel ezer jelzáloghiteles veszíti el lakásának a tulajdonjogát. A második negyedévben ugyanis összesen 2947 család lakását kellett a hitel nem fizetése miatt értékesíteni, ebbőlÖsszességében még mindig 100 ezer körül lehet a bankoknak 90 napon túli késedelemmel tartozó jelzáloghitelesek száma, bár erre pontos adataink nincsenek. A "bedőlt adósok", BAR-listások (mai nevén negatív KHR-listán lévők) nagyobbik része viszont valószínűleg már nem banknak tartozik, hanem a tartozását megvásárló követeléskezelő cégnek.