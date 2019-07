Csányi Sándor a devizahitelekről: ez volt az MNB legnagyobb hibája

a jegybank és az állam felelőssége jóval nagyobb volt a devizahitelek térnyerésében, mint ahogy Király Júlia láttatni igyekszik,

a felügyeleti intézkedések megtételének elmaradása mellett még egyértelműbb és nagyobb hatású mulasztás, hogy a korabeli monetáris politika a régióhoz képest kiugróan magasan tartotta az alapkamatot és mesterségesen erősen a forintot,

2002 és 2008 között a magyar reálkamat 3% körül volt, a cseh 0,2%,a szlovák 0,4%, a lengyel ugyan 3,3% volt, de alacsonyabb nominális szintek mellett.

A magas hazai kamatszint a reálgazdaságra is negatív hatással volt. Agrár- és élelmiszeripari vállalkozóként a saját bőrömön is tapasztaltam, hogy a mesterségesen erős forint milyen nagy mértékben hátráltatta az exportot, és hogy milyen nehéz volt ellenállni az alacsony importáraknak

Továbbra is fenntartom, hogy az OTP Banknak nem volt érdeke a devizahitelezés elterjedése. Csak a fenntarthatatlan mértékű piacvesztés hatására, lényegesen a többi nagybank után léptünk be erre a piacra, és számos eszközzel igyekeztünk tompítani a devizahitelek piaci és egyéni hatásait. Aki mást állít, rosszul emlékszik.

Nem állt szándékában reagálni Király Júlia visszaemlékezéseire, de miután többször, több helyen előkerült bennük a neve, vagy félreérthetetlenül körülírásra került a személye a devizahitelezés elterjedésében való szerepvállalása kapcsán, néhány részletet mégis szeretne kommentálni - válaszolta az OTP elnök-vezérigazgatója az Index megkeresésére a devizahitelezés felelősségéről szóló vita kapcsán.Csányi Sándor szerint- írta válaszában Csányi. Az OTP négydevizás "Világhitelével" kapcsolatos kritikára leszögezte: 2007 ősze és 2008 ősze között volt elérhető az ügyfeleik számára (a privátbanki ügyfeleknek 2009 tavaszáig), és csak a folyósításuk 20%-át tette ki. Az OTP jóval ezt megelőzően vezette be a választható árfolyamgarancia intézményét, amit tízezres nagyságrendben vettek igénybe.- zárta gondolatait a bankvezér.