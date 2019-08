Élet a bank után: mi lesz a bedőlt hitelekkel?

Egyrészt fedezetlen és az ingatlanfedezetes portfóliókat egyaránt vásároltunk, ami így egy csomagban nem volt eddig jellemző Magyarországon. Másrészt kötöttünk az UniCredittel egy keretmegállapodást, amelynek értelemben bizonyos feltételek mellett három éven keresztül folyamatosan ügyletátadások lesznek közöttünk az újonnan nem teljesítővé váló hitelek esetében. Ezt forward flow-nak nevezzük, ami a jelzáloghitelek piacán teljesen új jelenség Magyarországon, és az európai országokban se nagyon láttunk még ilyet. Ez új minta lehet a bankok számára.

Nem számítunk sem lakás-, sem hitelpiaci válságra, az ügyfelekkel való megállapodástól reméljük a követelések megtérülését. Arányaiban kevés ügyünk jut el a kilakoltatás fázisába, hiszen az adósokkal közös érdekünk, hogy elkerüljük a jogi utat és a végrehajtást.

Ha tudnám pontosan, hogy hogyan alakul a lakáspiac a következő három évben, nagyon boldog lennék. Mindenesetre abból indultunk ki, hogy lassulásra, vagy akár korrekcióra is lehet számítani, Budapesten mindenképpen, de valószínűleg Pest megyében és az ország más vidékein is. Egyelőre nem látni, hogy az új családtámogatások mennyire odázzák el ennek bekövetkeztét, de segítenek egy nagyobb visszaesés megelőzésében. A bankok nem teljesítő lakossági hiteleinek aránya a 2015-ös csaknem 20 százalékos szintről 7,5 százalékra csökkent, az MNB és a kormány intézkedései (lásd például a Nemzeti Eszközkezelőt) és a követelésvásárlások megtették a hatásukat.Annyiban csoportközi, hogy az olasz UniCredit Group is képviseltette magát a tárgyalásokon, így egy olyan megoldást alakítottunk ki, amely az összes UniCredit-leánybank számára mintául szolgálhat.Bevett gyakorlat: a bank nem vállal felelősséget azért, hogy az adós fizetni fog, éppen ezért értékesíti követelését, miután teljes mértékben felmérte az adós fizetési kockázatát, hajlandóságát. A kockázatokat innentől a követelésvásárló viseli.Ma már nincsenek ilyen magas belső megtérülési ráták, a magyarországi piac nem válik el az európaitól. Spanyolországban például már a 8-10 százalékos hozam is erősnek számít. A bőséges piaci likviditás erősen befolyásolja az elérhető hozamszintet is. A követelésvásárlók egyébként nem ismerik egymás hozamelvárásait, így csak a magunkéról tudnék beszélni, ami viszont üzleti titok.

Szerintem nem számított ekkora áremelkedésre sem a banki, sem a követeléskezelői szektor. Az ingatlanpiac szárnyalását az átadott új lakások számának csökkenése, a munkaerőhiány, az alacsony kamatkörnyezet, a jó hozamú befektetések relatív hiánya, a családtámogatások és az ingatlanokhoz kötődő pozitív jövőkép is támogatja.

Valószínűleg a bankok sem gondolták, hogy ilyen mértékű növekedés történik. Azt is látni kell, hogy a bankoknak nem a kintlévőség-kezelés a fő tevékenységük, és ebben egy banknak sokkal kisebb mozgástere van, mint egy követeléskezelőnek. Éppen ezért normális tendencia, hogy a nem teljesítő követelések idővel kikerülnek a bankok mérlegéből.Mindig az a célunk, hogy közös megállapodásra jussunk az adóssal. Először is megvizsgáljuk, hogy mi az, amire az adós képes, majd közösen megpróbálunk kialakítani egy mindkét fél számára megfelelő megoldást. Sok esetben az adósoknak nem az egyetlen ingatlanáról beszélünk, hanem egy kiegészítő ingatlanfedezetről. Az ingatlan közös értékesítése ilyenkor járható út szokott lenni. Segítséget tudunk adni a részletfizetésben is, amihez az adós hozzájárulása, nyitottsága szükséges.

A fentiek mellett még most is aktív az elsődleges követeléseladások piaca is. Igaz, nem annyira, mint 2015-2017-ben volt, de zajlanak még ígéretes beszélgetések a hitelintézetek és a követeléskezelők között.

Mindkettőre van példa, minden az ügyfél együttműködési hajlandóságán múlik. Először is az anyagi helyzetének pontos megismeréséhez érdemes hozzájárulnia. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor csak egy elnagyolt prekoncepcióval tudunk élni. Nagyon sok múlik tehát az adóson.Alapesetben 100-150 ügyfélre jut egy referens, és minden esetben személyre szabott ügyintézésre törekszünk. Dedikált ügyfélkezelés, külön üzleti terület jött létre erre nálunk, amely az ingatlanértékelés feladatát is végzi.Két lehetőséget látok a piac előtt. Egyrészt a legutóbbi tranzakció során kialakított forward flow keretmegállapodást, amely jó piaci lehetőség az engedményezők és az engedményezettek számára is. Egy ilyen megállapodás a ma még nem látható ügyek előre meghatározott keretmegállapodás és árazási algoritmus alapján történő folyamatos átadását biztosítja. Másrészt a hitelek másodlagos piaca is beindulhat. Láttunk már olyan másodlagos piaci tranzakciókat, amelyekben a kisebb követeléskezelők engedményezik tovább a portfóliójukat.Az egyeztetések még zajlanak, mi mindenképpen azon vagyunk, hogy megoldást találjunk. Az eszközkezelő nagyon jó kezdeményezés volt, hiszen megoldást adott olyan adósoknak, akiknek nem volt más lehetőségük az adósságtól való megszabadulásra, mint értékesíteni az ingatlanjukat. A bérleti jog megszerzésével ők az otthonukban maradhattak. Hiszünk abban, hogy ezt a koncepciót tovább lehet vinni, dolgozunk azon, hogy javasolni tudjunk olyan módszert, működő metódust, amivel nem ér véget ez a lehetőség.

A gazdasági fellendülés nyomán a hitel- vagy adósságtörlesztésre fordított összeg is megnőtt, ez egyértelműen érzékelhető. Sokkal konstruktívabbak, együttműködőbbek az adósok, mint a korábbi években. A jelzálog-fedezetes hiteleknél mindig nagyobb a motiváció, hiszen a lakhatásáról van szó. A telekommunikáció esetében viszont kisebb követelési értékekről beszélünk, így könnyebben tudja teljesíteni az adós a 100-200 ezer forintos tartozását.