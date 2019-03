Fontos levelet kaptak az eszközkezelősök

A bérlőknek a kézhezvételtől számított 60 napon belül kell nyilatkozniuk arról, hogy élnek-e a visszavásárlás lehetőségével.A NET bérlői dönthetnek úgy, hogy rendkívül kedvező feltételek mellett, vételár-kedvezménnyel, egy összegben, vagy hosszú távú részletfizetéssel megvásárolják az ingatlant. A vételár megegyezik az eszközkezelő által az ingatlanért fizetett korábbi vételárnak a bérlő által december 31-ig megfizetett lakbérrel csökkentett összegével.Egyösszegű vásárlás esetén a vételár - jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése mellett - további kedvezménnyel csökkenthető. Budapesten, a főváros agglomerációjában vagy megyei jogú városban a kedvezmény mértéke tizenöt százalék, más vidéki városban huszonöt százalék, egyéb településen harmincöt százalék. Az egyösszegű kedvezményes ajánlattal a bérlők közeli hozzátartozói is élhetnek.A közlemény szerint amennyiben az ügyfél él a visszavásárlási ajánlattal, a jelenlegi bérleti díjnak megfelelő összeg törlesztésére van lehetőség, ami átlagosan havi 11 160 forint. A részletek megfizetésének határideje azonban nem haladhatja meg a 360 hónapot.A tulajdonszerzés miatt felmerülő anyagi és eljárási kötelezettségeket az állam viseli.A NET bérlői amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy nem vásárolják vissza az ingatlant és továbbra is bérlők maradnak, bérleti díjuk változatlan marad. Azok azonban, akik semmilyen nyilatkozatot nem küldenek vissza a megadott határidőig, a visszavásárlás lehetőségét elveszítik, és a jelenleg fizetett bérleti díjuk megemelkedik.A NET a kiküldött levél mellett automata hanghívásokkal is felhívja ügyfelei figyelmét a kormány által biztosított egyszeri lehetőségre. A kérdések megválaszolására telefonos ügyfélszolgálat is rendelkezésre áll, továbbá az eszközkezelő márciustól minden megyeszékhelyen ügyfélszolgálatot működtet.