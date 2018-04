Ha ez bejön, fényes aranykor köszönt Magyarországra

Ilyen optimista még nem volt az MNB

A jövőkép lényegét az alábbi táblázat mutatja: éves átlagban 11%-ban nőne a bankszektor mérlegfőösszege az előttünk álló 13 évben, a vállalati hitelek 12%-kal, a háztartási hitelek pedig 15%-kal nőnének. Utóbbi részeként a lakáshiteleknek évente átlagosan 18%-kal kellene bővülniük. Mindegyik adat állományi, vagyis nem az új kihelyezéseknek, hanem a teljes kitettségnek kellene ennyivel növekednie, ami egészen elképesztő az utóbbi évtizedben megszokott számokhoz képest. Ez lenne az MNB szerint az előttünk álló "konvergencia 2.0" időszak pénzügyi lába, amelynek eredményeként 2030-ra a bankszektor mérlegfőösszege az akkori GDP 160%-át érné el, felzárkózva a fejlett európai országok alsó harmadához.

Érzésünk szerint az MNB egy olyan, politikai műhelyekben valószínűleg már megjelent gazdasági feltételrendszerrel dolgozott, amely egyelőre a készítők előtt is még csak nagyvonalakban ismert. A modell a következő 13 év átlagában 4-4,5%-os GDP-növekedéssel és ezzel megegyező termelékenységjavulással, 23-25%-os beruházási rátával, a teljes foglalkoztatottság "fenntartásával" és 10 év alatt a reálkeresetek megduplázásával számol. Bár kirívóan optimisták a számok, minderre a kormánypárti politikusok nemcsak mind a tíz ujjukat megnyalhatják, de Orbán Viktor szavai alapján reális célkitűzésként számolnak is velük.Van azonban egy nagy különbség a fundamentumok és a hitelpiaci számok realitása között: ha elfogadjuk, hogy ezek a feltételezések teljesülni fognak, akkor bizony. Ezt igazolják az alábbi táblázatban bemutatott nemzetközi példák is, amelyek alapján a gazdasági fejlettségi ugrás a pénzügyi szektor mélységének (mérlegfőösszeg / GDP, hitel / GDP) a látványos növekedésével is együtt szokott járni. A magánszektor hiteltartozása nagyobb mértékben nő, mint maga a gazdaság. A jegybanki célkitűzés még a nemzetközi példáknál is kissé grandiózusabb, de ha valami már másoknak sikerült, nekünk miért ne sikerülne?

1. Élükre állított fundamentumok

2. Mi változott négy év alatt?

Mindent elsöprő ellenérvünk vagy bizonyítékunk nincs, csak aggályaink és ellenvetéseink. Néhány szempont a sok közül:A fenntartható felzárkózás egyik sarokpontja a termelékenység növekedése, hiszen ez alapozza meg azt a gazdasági növekedést, amely a jövedelmek és a hitelezés gyors bővülését biztosíthatja. A Magyar Nemzeti Bank számításai szerint a 4-4,5%-os GDP-növekedés, illetve hasonló nagyságú termelékenységbővüléssel konzisztens lehet egy olyan bérnövekedési tempó, amely 10 év alatt megduplázza a reálkereseteket. Első pillantásra ez a gyors bérnövekedés nem tűnik nyilvánvalónak. A reálbérek tíz év alatt történő megkétszerezése évente átlagosan 7 százalékos emelkedést jelent. Ilyenre a magyar gazdaság történetében még nem volt példa. Az utóbbi két évben a fokozódó munkaerőhiány, illetve a legkisebb kötelező bérek emelkedése következtében viszont el tudtuk érni ezt a dinamikát. A gyors bérnövekedés hosszú távon egészen biztosan csak akkor fenntartható, ha a termelékenység növekedése lényegesen meghaladja az elmúlt évek átlagát. A felvázolt makrogazdasági pálya tehát csak akkor reális, ha a 4-4,5%-os bővüléshez szükséges feltételeket, vagyis a versenyképesség érdemi javulása bekövetkezik.Az évi 4-4,5% körüli termelékenységnövekedés és a 7%-os reálbérnövekedés közötti feszültség azonban még így is elég nyilvánvaló, különösen ha egy évtizedről beszélünk. Márciusban már írtunk arról , hogy ez a feszültség hogyan enyhíthető, érezhető azonban, hogy a feltételek még ambiciózus és sikeres gazdaságpolitika mellett is csak nehezen teljesülnek, vagyis az egész terv az élére van állítva, és könnyen borulhat . Ez esetben pedig az lesz a kérdés, hogy megelégszik-e a kormány kisebb sikerekkel, vagy a fundamentális feltételek hiányában is erőlteti a pályát. Amennyiben igen, az a kereslet- és költség oldali nyomás miatt inflációval és/vagy a külső egyensúly felborulásával járhat. Persze ez a következtetésünk nem meglepő: a gyors felzárkózás pályája majdnem mindig nehezen menedzselhető, és az egyensúlyőrzés nagy körültekintést kíván.Anélkül, hogy meg akarnánk fosztani az alkalmazkodás és az önkorrekció lehetőségétől a jegybank szakértőit, érdemes felidézni, miről volt szó 2014-ben, amikor az akkori helyzet alapján még a szakmai közvélemény által is túl optimistának gondolt, hosszú távon viszont reális, a mostaninál jóval szerényebb növekedési elképzeléseket vázolt fel a bankszektor számára az MNB. Mivel a négy évvel ezelőtti tanulmány hitelezési ciklusokon átívelő, azokon áttekintő igénnyel készült, nehezen érthető, mitől változott meg ennyire négy év alatt a magyar gazdaság hosszú távú potenciálja.Az akkori jövőképben a növekedést támogató prudens vállalati és lakossági hitelállomány-növekedés éves mértékére egyaránt egy 6-8%-os célsávot adott meg a jegybank, ezt emelték most meg valamiért 10-15%-ra, illetve a lakosság esetében e sáv felső szélére. A mostani jövőkép kevésbé kifejtett még, mint az akkori, kíváncsiak lennénk egy új tanulmányra, amelyből kiderülne az is, milyen drasztikus, ráadásul korábban nem előrejelezhető fundamentális változásokkal indokolja az MNB korábbi jövőképe ennyire radikális "upgrade-jét".

3. Hol vannak a ciklusok?

4. Hol vannak a hitelfelvevők?

A Portfolio említett, szerdai hitelezési konferenciáján szinte egyöntetűen úgy vélték a banki szakértők, hogy néhány év múlva már csak a természetes gazdasági ciklusok miatt is megtorpanásnak kell következnie a hitelezésben. Ha a hitelállomány növekedése nem is áll meg, az új kihelyezések növekedése néhány éven belül tetőzhet, ami egyszerű matematikai összefüggés alapján a hitelállomány növekedési ütemének a csökkenését kellene, hogy előidézze (ha csak nem csökken lényegesen a törlesztési arány, de ez válság hiányában nem várható).Talán azoknál a lakáshiteleknél a legerősebb a megtorpanásról szóló piaci várakozás, amelyeknél éppen a legnagyobb, évi 18%-os átlagos állománynövekedéssel számol az MNB egészen 2030-ig. Szinte egységesnek tűnik a bankok becslése, amely szerint a 2008-as szint környékén, valahol 800 és 900 milliárd forint között állhat meg 2-3 éven belül a lakáshitelek új szerződéses értékének éves összege. Úgy, hogy egyébként a lakáshitelek állománya az elmúlt egy évben 650 milliárd forint körüli új kihelyezés mellett is csak alig több mint 3%-kal emelkedett.Ciklus helyett csak trendről szól egyelőre az MNB jövőképe. A fentiek mellett persze hitelválságról, bankválságról sem beszéltünk még.Hosszas hitvitákat lehetne folytatni arról, hogyan lehetne a mostani egyharmadról 50% közelébe növelni a hitelezettek arányát a magyar háztartások esetében. A tartósan magas reálbér-emelkedés és a magas foglalkoztatottság ennek természetesen szükséges feltétele. Ugyanakkor erős a gyanúnk,nem elégséges feltétele. Olyan "soft" feltételek megváltozására is szükség lenne hozzá, mint a hitelfelvétellel szembeni averzió tömeges visszaszorulása, a rendelkezésre álló jövedelem növekedési többletének csaknem teljes felhasználása hiteltörlesztésre. A részletes jövedelmi számítások mellett magatartásvizsgálatra is szükség lenne ahhoz, hogy megítéljük, hitelkeresleti szempontból van-e egyáltalán realitása az évi 15%-os lakossági hitelállomány-növekedésnek.A kkv-k esetében viszont, amelyeknél az MNB évi 13%-os állománynövekedésre számít, rendelkezésünkre állnak erről megfoghatóbb adatok is. Az MFB tavalyi számai szerint 900 milliárd forint, legutóbb frissített becslése szerint pedig mintegy 700 milliárd forint finanszírozás hiányzik úgy a magyar gazdaságból, hogy az érintett cégek hitelképesek lehetnének, de a kereskedelmi bankok nem hitelezik őket. (Az MFB ennek a lyuknak a kitöltését tűzte ki célul). Ez az összeg a jelenlegi kkv-hitelállománynak mindössze a hatoda. 4-4,5%-os GDP-növekedés mellett persze nemcsak új kkv-k jöhetnének szóba hitelezési tartalékként, de ha a kkv-k esetében is (a lakossághoz hasonlóan) a hitelfelvevő ügyfélkör bővülésével számolunk (tartósan magas dinamika csak így képzelhető el), tisztában kell lennünk azzal, hogy a kkv-hitelkínálat jelenleg meglehetősen korlátozott hitelkereslettel néz szembe. Új, ráadásul hitelképes vállalkozások pedig nem nőnek ki hirtelen a földből.

5. Jóslat vagy stratégia?

Összességében úgy érezzük, hogy a lehető legoptimistább forgatókönyvet kaptuk meg szerdán a MNB-től a hitelpiac és a bankszektor 2030-ig tartó jövőjéről anélkül, hogy a "best case scenario" címkét hozzábiggyesztette volna a jegybank. Mint a fentiekből is kiderül, nincs bizonyítékunk arra, hogy mindez biztosan nem fog bekövetkezni. Nem is szeretnénk, ha ne következne be. Tartunk azonban tőle, hogy utólag megmosolyogtatónak fog bizonyulni ez a friss forgatókönyv, és látunk némi kockázatot a gazdasági fundamentumoktól elszakadó hitelpiaci voluntarizmus lehetőségében is.

Egyelőre úgy tűnik, az MNB nem tűzön-vízen át megvalósítandó célként, hanem egyfajta előrevetítésként kezeli a szerdán bemutatott jövőképet, legalábbis Nagy Márton szavaiból erre következtetünk. A bankszektor egyes szereplőivel folytatott beszélgetésünk alapján pedig nem számítunk arra sem, hogy a bankok több éves stratégiájában kötelességszerűen teljesítendő célként jelennének meg a jegybank által felvázolt növekedési számok. Mindez azonban nem garancia arra, hogy a feltételezésekből nem lesz politika, és hogy jegybanki elképzelések, ha változik a széljárás - a fundamentumoktól elszakadva - nem válnak idővel kényszeresen megvalósítandó célokká. Ha ez így lenne, az a kockázati költségeket szabályozói hibából növelné meg a szektorban, amire a devizaalapú lakossági hitelek esetében a válság során volt példa.