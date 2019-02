Hatalmas összegeket ígértek a bajba került hiteleseknek, semmi nem lesz belőle

2017-ben egy 7,2 milliárd dolláros bírság megfizetéséről állapodott meg az amerikai igazságügyi minisztériummal a Deutsche Bank a válság előtt jelzálogpiac szabálytalanságok miatt, amelyből több mint 4 milliárd dollárt bajba került amerikai jelzáloghitelesek megsegítésére képzett meg.A bírság végrehajtását Michael Bresnick, a Venable LLC jogi iroda partnere, korábbi amerikai ügyész felügyeli. Az általa február 13-ára összeállított jelentés szerint a bank nem a korábban jelzett célra használja fel a tartalékot (több mint 190 ezer lakástulajdonost segített volna meg), hanem új hitelek kihelyezésére fordítja - számolt be a Bloomberg . Az érinettek (a jelentés készítője, a bank és az igazságügyi minisztérium) egyelőre nem kommentálták a hírt.A fentitől független hír, hogy a HNA kínai konglomerátum 7,64%-ról 6,3%-ra csökkenti részesedését a társaságban. Az érintettek nem kommentálták a lépést, amely után egyébként a HNA továbbra is az egyik legnagyobb részvényes marad a bankban - számolt be a Reuters