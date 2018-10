Hová tűnt évi 50 ezer magyar lakáshiteles?

Havonta közöljük az MNB friss lakáshitelezési számait ( legutóbb itt ), a KSH félévente megjelenő adataiból azonban néhány többletinformáció is kiderül. Ilyen például, hogy az idei első félévbena pénzügyi intézmények a háztartásoknak, ami 11%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az új lakások piacának régóta várt beindulása most már a hitelezésben is érezteti hatását: a legnagyobb mértékben, 75%-kal az új lakások vásárlására felvett hitelek darabszáma nőtt, így elérte fél év alatt a 4316-ot. Elmondható, hogy az építési célú hiteleket is figyelembe véve

A folyósított lakáshitelek összege elérte a 390 milliárd forintot, ezjelent 2017 első feléhez képest. Azfelvett hitelek volumene ezen belül, 48 milliárd forintra emelkedett, míg a használt lakások vásárlásánál 42%-os volt a növekedés, így 277 milliárd forintra rúgtak. Bár 55%-kal növekedett,, erre 9 milliárd forintnyi lakáscélú hitelt vettünk fel.

A fenti két ábrából látható, hogy miközben a lakáshitelek piaca közelít a 2008-as szinthez (idén elérheti a 800 milliárdos volument), a hitelfelvevők, pontosabban az új szerződések darabszáma jelentősen elmarad a korábbi csúcsoktól. Nem azért van tehát csúcsközeli szinten a lakáshitelek piaca, mert olyan sokan vennének fel lakáshitelt, mint a válság előtt.

, már ami az összeget illeti (darabszámban 10-ből 6 tartozik ide). Új lakásra még most is csak a lakáshitelek 20%-a megy, ezen belül 12% vásárlásra, 8% építésre. Elhanyagolható a korszerűsítésre, bővítésre vagy éppen hitelkiváltásra szánt hitelek aránya.

Az alábbi ábra érdekes a most lehetetlen helyzetbe hozottszempontjából. Az idei első félévben még mindiga lakáshitelezésben, ami persze jórészt a Fundamentát jelenti. A jelzálogbankok (főleg OTP és Takarék) összesen 26%-ot értek el, a takarékszövetkezetek részesedése 3%, a kereskedelmi bankoké pedig 54%.

Az alacsony kamatkörnyezet miatt nem túl népszerűek, bár ezeknek több különböző válfaja is létezik. Igazán a 10 milliós CSOK-hoz elérhető, legfeljebb 10 millió forintig fix 3%-os kamatozású támogatott lakáshitelnek van ebben a kamatkörnyezetben gyakorlati jelentősége.

Minél több hitelt vesz fel a lakosság, jellemzően annál nagyobb szokott lenni a bankok számára kockázatosabb, gyengébb hitelképességgel rendelkező hitelfelvevők aránya. A kifeszítettebb havi költségvetéssel jellemző hitelfelvevők egy része hosszabb futamidőt vállal az alacsonyabb törlesztőrészlet elérése érdekében.Talán ezzel is magyarázható, hogy rekordszintre kúszott fel a lakáshitelek. Új lakásokra jellemzően 17-18 éves, használt lakásokra 15-16 éves futamidejű lakáshitelt veszünk fel átlagosan.

Az átlagos hitelösszeg szempontjából látványosabb változást láthatunk. Igencsak megugrott azfelvett hitelek átlagösszege,átlagosan az első félévben, de ez is jelentős, 2 millió forintos emelkedést jelent a tavalyi átlaghoz képest.

Egyelőre nincs jele annak, hogy visszaesne, vagy akár csökkenő ütemben növekedne a lakáshitelezés Magyarországon. Aznak azonban lehet némi hatása a piacon. Eddig a legális nettó jövedelmük 50%-ának (legalább 400 ezer forintos jövedelemnél 60%-ának) megfelelő havi törlesztőrészletig mehettek el a hitelfelvevők, vagyis úgy kellett hitelt felvenni, hogy a vállalt törlesztőrészlet ne legyen magasabb a nettó jövedelem felénél. Október eleje óta ez az alábbi táblázat szerint változott: kamatperiódustól függően 25%, illetve 35% (magasabb jövedelműeknél 30%, illetve 40%) lesz az új arány (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató = JTM) a rövidebb kamatperiódusú hiteleknél. Vagyis szelektív szigorításról van szó, amely a hosszú távon fix kamatozású hiteleket nem érinti.

legfontosabb hatásként a magasabb jövedelemarányos törlesztőrészletet vállaló hitelfelvevőket a változó és a 3-5 éves kamatfixálás helyett a 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek felvételére ösztönzi, így magasabb kamat és törlesztőrészlet mellett biztonságosabbá teszi a lakáshitelezést,

a hitelfelvevők egy része a tervezettnél hosszabb futamidővel, kisebb hitelösszeggel vagy a hitelfelvétel elhalasztásával is reagálhat az új szabályokra, ez azonban legfeljebb a növekedés ütemét vetheti kissé vissza a lakáshitelek piacán.

Várakozásaink szerint az alábbi hatásai lesznek az új szabályozásnak: