Lakáshitel: milliókat nyertek az élelmesek, és még nincs vége a lehetőségnek

Az alapszituáció viszonylag jól ismert: míg 2012 tavaszán még 7% körül volt egy átlagos lakáshitel kamata, ma ez 5% alatt van. Az átlag mögött nagy a szórás: különösen a változó kamatozású hitelek kamata esett nagyot.

A kamatcsökkenésnek köszönhetőn egy átlagkamatozású, 10 milliós, 20 évre felvett lakáshitel várható törlesztőrészlete 2012-ben még 105 ezer forint környékén volt, mára ez 65 ezer alá csökkent.

Ezzel együtt természetesen a teljes visszafizetendő összeg is kisebb ma, mint hét évvel ezelőtt: a korábbi csaknem 25 millió forinttal szemben kevesebb, mint 15 millió forint, ennyit kell kamatokkal együtt törleszteni a 20 év alatt. (Persze a korábban felvett hitelek nagy részének is csökkent a törlesztőrészlete azóta, így ők is jól jártak a kamatkörnyezet csökkenésével.)

Kérdés, hogy ebből a közel 10 millió forintos nyereségből mennyit buktak el azok a hitelfelvevők, akik később vásárolták a lakásukat. A KSH használt lakásokra vonatkozó árstatisztikái alapján egy átlagos budapesti használt lakás éppen 10 millió forinttal kerül többe, mint 2012-ben, vagyis az átlagos budapesti lakásvásárlók elbukták a vámon, amit megnyertek a réven.

Ha alaposabban szemügyre vesszük a fenti ábrát, akkor láthatjuk, hogy a vidéken lakást vásárlók viszont nagyot nyerhettek: az átlagos lakásáremelkedés még a megyeszékhelyeken is alig haladta meg hat-hét év alatt a 3 millió forintot, községekben pedig csak 1 millió forint volt. Esetükben a csökkenő törlesztőrészletek bőven kompenzálták a magasabb vételárat (településtípustól függően persze érdemes lehet a 10 milliós hitelösszegnél kisebbel számolni).A fentiek természetesen egyszerűsítő számítások: ezúttal fixen 10 millió forintos hiteligénnyel számoltunk, vagyis azt feltételeztük, hogy a lakásárak növekedését egy kevésbé értékes, de szintén emelkedő árú lakás eladásából vagy más befektetésből, megtakarításból gazdálkodják ki a lakásvásárlók (ezt egy az egyben az áremelkedésben veszik figyelembe a fenti számítások). Látható a fentiekből, hogy kamatcsökkenés pozitív és a lakásár-emelkedés együttes hatása vidéken pozitív, Budapesten nagyjából nulla volt.Korábbi cikkünkben a lakásdrágulás miatti magasabb hiteligénnyel is számoltunk, és azt találtuk, minél nagyobb arányban adósodott el valaki a lakás értékéhez képeset, annál valószínűbb, hogy kompenzálja a kamatcsökkenés a lakásdrágulást. Természetesen a korábbi lakást értékesítő lakásvásárlók pozíciója is kedvezőbben változott az első lakásukat vásárlókénál: