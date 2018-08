Lesajnálták őket, aztán feltalálták a tökéletes készpénzgyilkos csodafegyvert

"Klárnázd meg", fizess később

Késleltetett fizetés : a startup egyik legnagyobb vonzereje, hogy lehetőséget kínál arra, hogy ha rendelünk egy terméket, az átvételtől számítva 14-30 nappal később is fizethetünk. Vagyis elég csak azután kifizetnünk a rendelésünket, hogy felpróbáltuk, kipróbáltuk azt és megállapítottuk, hogy elégedettek vagyunk vele. Ha mindez nem áll fenn, fizetés nélkül, díjmentesen vissza tudjuk küldeni az árut.

: a startup egyik legnagyobb vonzereje, hogy lehetőséget kínál arra, hogy ha rendelünk egy terméket, az átvételtől számítva 14-30 nappal később is fizethetünk. Vagyis elég csak azután kifizetnünk a rendelésünket, hogy felpróbáltuk, kipróbáltuk azt és megállapítottuk, hogy elégedettek vagyunk vele. Ha mindez nem áll fenn, fizetés nélkül, díjmentesen vissza tudjuk küldeni az árut. Részletfizetés : ebben az esetben a Klarna mikrohitelt biztosít a felhasználónak, melynek fizetését akkor kell megkezdenünk, ha kézhez vettük a rendelt árut. Ezt a funkciót 18 év felettiek vehetik igénybe, átlagosan 18,9%-os THM mellett, ez viszont változhat annak függvényében, hogy mennyire fegyelmezetten törlesztünk a cégnek. Gyakran előfordul egyébként, hogy egyes termékekre felvett hitelek nem kamatoznak, ha bizonyos időtartamon belül (pl. 30 nap) az adós visszafizeti a tartozását.

: ebben az esetben a Klarna mikrohitelt biztosít a felhasználónak, melynek fizetését akkor kell megkezdenünk, ha kézhez vettük a rendelt árut. Ezt a funkciót 18 év felettiek vehetik igénybe, átlagosan 18,9%-os THM mellett, ez viszont változhat annak függvényében, hogy mennyire fegyelmezetten törlesztünk a cégnek. Gyakran előfordul egyébként, hogy egyes termékekre felvett hitelek nem kamatoznak, ha bizonyos időtartamon belül (pl. 30 nap) az adós visszafizeti a tartozását. Azonnali fizetés: itt egyszerűen megadjuk a kártyánk adatait és egy kattintással fizetünk, mint bármely más online fizetési szolgáltatónál.

Akár más elektronikus fizetéssel foglalkozó startupok, a Klarna is elsősorban az online kereskedelemben vetette meg a lábát. Mégsem egy újabb PayPaltól vagy AliPayről van szó, hiszen itt nem kizárólag azonnali fizetésre van lehetőség, hanem mikrohiteleket is kínálnak, sőt, banki licenccel is rendelkeznek és hamarosan egy e-kereskedelmi/bankolási hibriddé alakulnak majd.A Klarnán keresztül a következőféleképpen rendezhetjük a számlát, ha online vásárolunk:Ha valaki nem fizet időben, a Klarna plusz díjakat számít fel neki, valamint az ügyfél hitelkockázati besorolását is ronthatja, így akár az is előfordulhat, hogy valaki nem igényelheti többé a késleltetett fizetési vagy részletfizetési szolgáltatást.A Klarnának jelenleg 60 millió ügyfele van és körülbelül 100 ezer bolttal működnek együtt. Saját számításuk szerint az e-kereskedelmi piac 30%-át a kezükben tartják Svédországban, míg a teljes észak-európai piac (beleértve Németországot) 10%-át uralják.A cég bevételét többnyire a kereskedőktől bekért díjakból, a hitelkamatokból és a késedelmes fizetőkre kiszabott extra terhelésekből szerzi.Pénzáramukat felsrófolja az is, hogy. Saját számításuk szerint 100 milliárd dollárnyi tranzakción 300 millió dollárnyi bevételt érnek el átlagosan, ami jelentősnek számít a fizetési szolgáltatók körében. Ha egyszer bankszámlát is lehet náluk vezetni és bankkártyát is igényelni, a Klarna gyakorlatilag teljesen kiiktatja a hagyományos pénzintézeteket a tranzakcióból, így azt a díjbevételt, melyről sok fizetési szolgáltató kénytelen lemondani, a svéd startup saját maga teszi zsebre.

Kiröhögték az egyetemen, ma 21 milliárd dollárt kezelnek

A fiatalok körében különösen népszerű a mikrohitel-szolgáltatás, hiszen a válság alatt felnőtt ezredfordulós generáció többnyire kerüli a hitelkártyákat (az amerikai fiatalok alig 35%-ának van ilyen terméke, pedig itt a legnépszerűbbek a hitelkártyák a világon). A Klarnával lényegében hasonló előnyökhöz lehet jutni, mintha hitelkártyával fizetnénk, de a törlesztési kondíciók jellemzően kedvezőbbek és nem kell egy kártyával bíbelődnünk.A Klarna ötlete 2005-ben született meg; a három alapító, Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth és Victor Jacobsson úgy döntöttek, hogy részt vesznek a Stockholm School of Economics startupversenyén. Akkoriban nagyon bizonytalan volt az online kereskedelmi piac, rengeteg volt az átverés, ezt úgy akarták kiküszöbölni, hogy egy számlázáshoz hasonló megoldást vezetnek be az e-kereskedelemben, magánszemélyeknek.Az ötletet ennek ellenére nem vetették el a fiatalok, viszont sem pénzük nem volt, sem a programozáshoz nem értettek. A startup valószínűleg sosem születik meg, ha nem találja meg őket Jane Walerud kockázati tőkés, aki 60 ezer eurót adott nekik 10%-os tulajdonrészért cserébe, valamint összehozta őket egy csapat programozóval is, akik 37%-os tulajdonrészért munkába is álltak.A cég növekedését látva számos befektető beállt a Klarna mögé; olyan nagy nevek jelentek meg a finanszírozók közt, mint a Visa, a General Atlantic vagy a Seqouila Capital.

A jelentős tőkebevonási körök ellenére egyébként a cég még viszonylag kicsi, 2,25 milliárd dollárt ér. Amerika riválisuk, a Stripe nevű, szintén késleltetett- és részletfizetéssel foglalkozó startup 9 milliárd dollárt ér.Érdemes megjegyezni viszont, hogy mindkét cég, vagyis olyan 1 milliárd dollár fölötti értékeltségű startupok, melyek nyereségesen működnek, nem csak a befektetők pénzét égetik.

Netes bolt és bank a mobilodon

A Klarna felvásárlások terén is aktív: májusban megvették a Shopcót, ami egy böngészőbővitmény, melynek segítségével egy kosárba lehet tenni különféle online kereskedelmi platformok árucikkeit. Tavaly a BillPay nevű fizetési szolgáltatót, 2016-ban pedig a Cookies nevű személyek közti átutalási szolgáltatót vették meg. 2013-ban a német Sofort Bank irányítását szerezték meg; ez a cég hazánkban is elérhető.A vállalat ambiciózus terjeszkedésbe kezdett, pár éve beléptek az amerikai piacra, tavaly pedig banki licencet is szereztek.A Klarna következő nagy dobása egy bankkártya lesz, de főleg az ehhez rendelt alkalmazás az érdekes. A netbankunkban ugyanis nem csak azt látjuk majd, hogy hol vásároltunk és mennyiért, hanem ha például veszünk egy cipőt az Amazonon 100 dollárért,Hosszú távon a Klarna célja, hogy egy olyan digitális személyi asszisztensként funkcionáljon, amely felhasználóinak pénzügyi életét könnyíti meg és a "személyes gazdaságát menedzseli." Mindez vélhetően azt jelenti, hogyA fizetési rendszerek és az e-kereskedelem piacán egyébként hatalmas növekedési potenciál van, a Klarna pedig jó esélyekkel indul, hogy nemzetközileg egy meghatározó szereplője legyen ennek a piacnak, sajátos bevételi modellje miatt pedig a cég befektetői is nagyot szakíthatnak.

A Klarnának közvetlen magyar felülete egyelőre még nincs, viszont vannak már olyan boltok, ahol lehet vele fizetni itthon is.