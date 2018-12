Megbírságolta az MNB a Duna House egyik cégét

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálatot folytatott a HITELCENTRUM Szolgáltató Kft.-nél (HITELCENTRUM), mely a Duna House Holding Nyrt. tagjaként jelentős szereplője a hitelközvetítői piacnak. A vizsgálat során az MNB áttekintette, hogy a többes ügynökként tevékenykedő társaság megfelel-e a független pénzpiaci közvetítők tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzési eljárás a 2014. január 1-jétől a vizsgálat végéig terjedő időszakot tekintette át.Mint ismert, a JTM rendelet szerint az ugyanazon ügyfél számára adható hitel(ek) együttes állománya nem haladhatja meg az ingatlan értékének 80 százalékát.Ha egy jelzáloghitelt igénylő ügyfélnek önerőt is igazolnia kell, s ezzel párhuzamosan személyi kölcsönt is felvesz, - különösen akkor, ha az általa reméltnél kisebb összegű jelzáloghitelt kapott - több esetben vélelmezhető volt, hogy a személyi kölcsön valójában a szükséges önerőt pótolja.Az MNB súlyosbító körülményként értékelte, hogy a HITELCENTRUM az azonos ügyfelek többszöri párhuzamos hitelfelvételének kockázatáról nem tájékoztatta megfelelően sem az adott fogyasztókat, sem a jelzáloghitelt folyósító hitelintézetet. Emiatt egyaránt sérülhetett a (hitelekhez képest túl alacsony ingatlanfedezettel bíró) ügyfélkör, illetve a többes ügynököt megbízó (túlzott üzleti kockázatot vállaló) pénzügyi intézmény érdeke is.. A jegybank feltárta azt is, hogy a HITELCENTRUM panaszkezelési szabályzatának tartalma és annak közzététele nem felelt meg az előírásoknak. A HITELCENTRUM nem mindenkor nyújtott megfelelő tájékoztatást ügyfeleinek a jogorvoslati lehetőségekről, illetve a panaszok teljes körű kivizsgálásának eredményéről sem. Hiányos volt a megtartott oktatásokról, képzésekről szóló - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő - nyilvántartás is.Az MNB mindezek miatt összesen 17 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a HITELCENTRUM-ra és felhívta a jogszabályi előírások betartására, határidő tűzésével kötelezte a feltárt hiányosságok kijavítására.