Megjött a devizahiteles bejelentés: belenyúlnak a szerződésekbe?

az Európai Bíróság az EU-s jog alapján a deviza-árfolyamkockázatot önmagában nem tartja tisztességtelennek, vagyis a szerződést megsemmisítő feltételnek. Ugyanakkor jogosnak ítéli meg, hogy ezt a nemzeti bíróságok megállapítsák (és ezzel akár a szerződést is semmissé nyilvánítsák, hiszen a szerződés fő tárgyáról van szó), amennyiben az árfolyamkockázatot nem világosan és érthetően fogalmazták meg a szerződésben. Ezt nem teszik lehetetlenné az árfolyamkockázat ügyfélre hárítását megerősítő elszámolási jogszabályok sem.

Ezt a vélekedésünket erősítette meg most Evgeni Tanchev főtanácsnok is, akinek a véleménye nem köti az Európai Bíróságot, de várhatóan nagy hatással lesz rá. A most szóban forgó ügy persze egyedi, Ilyés T. és Kiss E. 2008 februárjában svájci frankban nyilvántartott kölcsönére vonatkozik, amellyel kapcsolatban az OTP Bank, illetve az OTP Faktoring felé volt/van tartozásuk.



Ha tehát a magyar bíróság, jelent esetben a Fővárosi Ítélőtábla úgy is ítéli majd meg, hogy az érintett szerződésben nem világosan és érthetően fogalmazták meg az árfolyamkockázatot, és emiatt esetleg semmis a szerződés, az automatikusan nem teszi azzá a többi szerződést (nincs pl. Magyarországon precedensjog). Csak a 2014-es elszámolási jogszabályokhoz hasonló jogszabályok tehetnék azzá. Ahogy ez Kásler Árpád és az árfolyamrés, illetve enenk nyomán a kamatemelések esetében történt, de ehhez persze politikai, jogalkotói szándék is kellene.