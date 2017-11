Megrohanták a cégek a magyar bankokat - mi megy a háttérben?

: Igen. Vállalati üzletágvezetőként biztosíthatok mindenkit, hogy amióta az állam a tulajdonosunk, ugyanolyan transzparensen és ugyanolyan standardok mentén működünk, mint előtte, a GE idejében. Egyetlen dolog változott: helyi szinten a saját kompetencia körünkben és szakmai kereteink között rugalmasabban tudunk olyan döntéseket hozni, amelyeket korábban az amerikai tulajdonosunkkal - a nemzetközi, és nem helyi viszonyokra kitalált szabályok miatt - nem tudtunk meghozni. A vállalati üzletágban továbbra is a kkv-hitelezést tekintjük fő tevékenységünknek, támogatva ezzel a nemzetgazdasági célokat is. Nem történt változás a döntéshozási mechanizmusainkban és kockázati étvágyunkban az elmúlt években, hónapokban sem.A hitelezés két nagy szegmense is repülőrajtot vett. Egyrészt a projektfinanszírozás, legyen szó lakás-, vagy irodaprojektek finanszírozásáról, másrészt az MFB Pontokon értékesített EU-források is nagyon felpörögtek. Most ez a kettő húzza leginkább magával a piacot. A bankok közötti verseny is drasztikusan megerősödött az elmúlt két évben, és különösen az idei évtől a kínálati és keresleti oldalon egyaránt látványos az élénkülés. Ami az NHP-t illeti, az igénylés időszaka ugyan lezárult március 31-én, de a folyósítási, illetve megvalósítási időszaka még nem, ennek látjuk a tovább gyűrűző hatását. A program kifutása nem fájt a piacnak, hiszen 0 százalék közeliek a piaci forrásköltségek forintban is.Szándékoltan továbbra sem leszünk ebben a legaktívabbak között, például nagy irodaprojekteket nem finanszírozunk, de azt gondoljuk, hogy a meglévő ügyfeleink igényeit érdemes kielégíteni személyre szabott megoldásokkal e téren is.Az elmúlt időszakban megjelent EU-s támogatások nagyon komoly beruházási igényt hoznak magukkal, amihez a cégeknél előfinanszírozási igény és általában további beruházások, például kapacitásbővítések kapcsolódnak. Ha például egy napenergia-projekthez kapcsolódóan megjelenik egy MFB-s konstrukció, akkor a napelem beszerzése, kereskedelmi forgalomba hozatala készletezést, fejlesztést, kapacitásbővítést és így finanszírozási igényt von maga után. Szóval inkább a pozitív hatásokat látom.A visszatérítendő és a vissza nem térítendő támogatásokkal kombinált források szerződéskötései, illetve folyósítása a következő negyedévekben fog igazán felpörögni. Most fordulunk a szerződéskötési időszakba a projektek többségével kapcsolatosan. A következő évben ez nagyon erősen fog hatni a gazdaságra. Egyelőre elsősorban a beruházástervezés, készletezés során felmerülő finanszírozási igényeket látjuk, ennek a hullámnak a nagy része még hátravan.Ez a program nagyon sikeres, a vissza nem térítendő és a hiteljellegű támogatási igényeket illetően együttesen nagyjából 40 százalék a piaci részesedésünk. Több kampányt is indítottunk, kifejezetten fókuszáltunk is erre EU-s támogatói kapacitással, szakértőkkel, és felkészítettük a hálózatot. A Budapest Bankhoz benyújtott hiteligény 66 milliárd forintnál jár, a hitel és támogatás együtt 120 milliárd forint jelen pillanatban. Több mint 1000 kérelem érkezett be a bankhoz. Ez ugyan nem jelenik meg a mérlegünkben, de azért a keresztértékesítési lehetőségek szempontból nagyon meghatározó. Összehasonlításképpen: a teljes vállalati hitelállományunk lízinggel együtt 600 milliárd forint jelenleg, tehát ezen felül ennek 20 százaléka érkezett be forrásigényként az MFB Pontokon keresztül.Tavaly a vállalati és a lízing üzletág együtt elérte az 500 milliárdos leszerződött állományt, idén pedig a 600-at. Ez szignifikáns növekedés. Tavaly nagyjából ugyanekkor értük el az 500 milliárdot, vagyis 20 százalék volt az éves növekedés. Az MFB Pontok hatásának is köszönhetően a második legtöbb kkv-ügyfélszámlát nyitottuk az elmúlt időszakban a bankok között.A 200 millió forint feletti árbevételű cégeket soroljuk ide, a teteje gyakorlatilag korlátlan, így a kkv fókusz mellett a vállalati üzletágunk a nagyvállalatokkal is foglalkozik. Abban különbözünk a piaci átlagtól, hogy már viszonylag kis üzemméretnél is egyedi konstrukciót kínálunk, illetve nem egy-egy konkrét ügyletet finanszírozunk, hanem keretösszeget határozunk meg, nagyobb mozgásteret teremtve ezzel az ügyfelek számára.Különösen az elmúlt két évre igaz, hogy az árazás mellett a bankok most már gyakorlatilag mindenben versenyeznek. A kockázatkezelésben és a fedezetek bevonása tekintetében látunk még mindig nagy különbségeket. Az egyetlen olyan dolog, amiben még nem, legalábbis a kkv- és a vállalati hitelezésben kevésbé érvényesül a verseny, az a sebesség. Ma még nem elvárás, hogy 1-2 napon belül hitelezési döntést hozzanak a bankok, de ez is rövidül.Még nem tartunk ott, ahol a válság előtt, különösen az alacsony önerőelvárás, illetve az önerő nélküli hitelek nem tértek vissza. De folyamatosan erősödik a verseny ebben is. A válság előtt nem voltak ennyire alacsonyak a forintkamatok. A beruházások mértéke, illetve megtérülése jóval magasabb lehet egy ilyen kamatkörnyezetben. Ha azonban hosszú távon növekszik a kamatkörnyezet, fontos lesz, hogy addigra a vállalkozások felépítsenek maguknak egy olyan tőkepuffert, amellyel kevésbé kedvező környezetben is versenyképesek lesznek. Most van lehetőség arra, hogy mindenki egy kicsit rendezze, felépítse a tőkehelyzetét, hogy később egy kritikusabb időszakot könnyeben át tudjon vészelni.Igen, abszolút. Annyi a különbség csak, hogy míg egy jelzáloghitel futamideje 20-25 év is lehet, egy beruházásnak általában 5-10 éven belül meg kellene térülnie. Mi azt javasoljuk az ügyfeleknek, hogy ha hosszabb futamidővel egy nagyobb beruházást hajtanak végre, akkor úgy alakítsák a finanszírozási szerkezetet, hogy abban legyen fix kamatozás is. Ez egyértelmű trend a hosszabb lejáratú konstrukcióknál. Van lehetőség olyan treasury ügyletekre is, amelyekkel a kamatkockázatot csökkenteni lehet. Ugyanakkor a rövid, 1-3 éves futamidejű konstrukcióknál érdemes kihasználni a rendkívül kedvező kamatkörnyezetet, és kevésbé preferált a fix kamatozás.A bank ügyfelei hozzászoktak ahhoz, hogy az egyszerűen, önállóan finanszírozható eszközöket lízingkonstrukcióban finanszírozzuk. Ez egyszerűbb, gyorsabb is, nem kell közjegyzőhöz menni, nem nagyon kell az ügyfeleket az előnyökről győzködni. Komplexebb finanszírozás, beruházási igény esetében persze mi is inkább a beruházási hitelt ajánljuk. A rövid lejáratú hitellel megvalósított eszközbeszerzést pedig csak akkor szoktuk támogatni, ha nagyon magas önerő társul hozzá, és rendkívül tőkeerős vállalkozásról beszélünk.A már megérkezett EU-forrásoknak és a halogatott beruházásoknak nagy szerepük van ebben. Azt gondolom, hogy ez a tendencia meg fog változni abban a pillanatban, amikor az EU-s forrásokhoz kapcsolódó önerőigény megjelenik. 2018-ban ez a típusú betétállomány-növekedés egy picit lelassulhat. Ennek mértékét azonban nagyon nehéz megbecsülni, mert a másik oldalon kompenzálja a cégek nyereségessége.Igen, azt látom, hogy határozottan javul. Az alacsony kamatkörnyezet, a konjunktúra, a növekvő GDP optimizmusra ad okot, és Európában is javuló üzleti környezetet látunk. A gazdaságilag erős szektorokban, különösen a mezőgazdaságban és az exportcégeknél kifejezetten látványos a folyamat. Jó lenne, ha minden iparág tartalékképzésre, megerősödésre használná fel a mostani kedvező gazdasági klímát.