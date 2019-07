Megrohanták a kormányablakokat a lakáshitel-elengedés miatt

Lakossági roadshow az új családtámogatásokról Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden és Pécsett! Általános és személyre szabott tájékoztatással várunk mindenkit július második felében a babaváró hitel, a falusi CSOK és a kibővített CSOK tudnivalóiról! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

Novák Katalin a július elsején életbe lépett akcióterv legfrissebb eredményeiről közölte: óriási és egyre növekvő az érdeklődés a családalapítást segítő kedvezmények iránt, eddig közel tízezer család tudott élni a program által kínált valamelyik lehetőséggel.Novák Katalin kifejtette: július elsejével nyílt meg annak lehetősége, hogy a második gyermek érkezésekor a fennálló ingatlanfedezetű jelzáloghitelekből egymillió forint jóváírását lehet kezdeményezni.

Klikk a képre!

Lakossági roadshow az új családtámogatásokról Budapesten, Debrecenben, Győrben, Szegeden és Pécsett! Általános és személyre szabott tájékoztatással várunk mindenkit július második felében a babaváró hitel, a falusi CSOK és a kibővített CSOK tudnivalóiról! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

- hangsúlyozta az államtitkár, aki felidézte: 2018 januárja óta a harmadik gyermek érkezésekor egymillió forintot jóváírnak a fennálló jelzáloghitelekből. Ez a lehetőség bővült most ki a családvédelmi akciótervben - mutatott rá Novák Katalin, aki szerint a jelzáloghitel elengedés - az eddiginél szélesebb körben - sokakat szólított meg.Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy eztA családi otthonteremtési kedvezmény (csok) használt lakásokra is kiterjesztett kamattámogatott kölcsönlehetőségének számairól - a bankszövetség hónapról hónapra összesített adatai alapján - később adnak majd tájékoztatást - jelezte a politikus.Novák Katalin azt reméli, hogy a következő időszakban is zökkenőmentesen zajlik majd a családvédelmi akcióterv minden támogatásának igénylése, a szerződések megkötése és a pénzek folyósítása, hogy "ezen keresztül is minél több fiatal családalapítását tudjuk segíteni azok mellett, akik már gyermeket nevelnek Magyarországon".