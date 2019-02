Őrület: mínusz 10%-os kamattal lehet lakossági hitelt felvenni Németországban

Németország három legnagyobb online pénzügyi összehasonlító portáljának egyike, a Smava úgy döntött, hogy tőzsdére megy részvényeivel. Ebbéli terveik még gyerekcipőben járnak, még nem bíztak meg egyetlen bankot vagy brókercéget sem, hogy vigye őket tőzsdére. Egyelőre a tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos számszerű elképzeléseik sem ismertek, csupán annyi, hogy állítólag mintegy 440 millió eurót vonnának be a lépéssel.Tavaly több mint 2 milliárd eurónyi hitelt közvetített ki a berlini cég, ami 70%-os éves növekedést jelentett, miközben bevételei 75%-kal 70 millió euróra nőttek. Ezzel biztosan megelőzték egyik legnagyobb versenytársukat, a Financhecket, míg másik nagy versenytársuk, a Check24 adatai egyelőre nem ismertek.Bár a tőzsdei bevezetéssel még sehogy sem állnak, a bevezetési marketinget sikerült már most tökélyre fejleszteni (nyilvánvalóan az alacsonyabb marketingköltségek miatt éri meg ez nekik): úgy döntött a társaság, hogy -10%-os kamattal kínál hiteleket. Persze csak időlegesen: február végén lejár az akció.A jó hitelképességi besorolással rendelkező ügyfelek úgy juthatnak 1000 euróhoz 24 hónapos lejáratra, hogy csak 893,64 eurót kell visszafizetniük, vagyis 106 eurós nyereségre tesznek szerint két év alatt. Az előtörlesztésért sem kell díjat fizetni, de ennek a negatív kamat mellett az ügyfelek többsége számára talán nincs is jelentősége. Aki nem eléggé hitelképes, az más, normál banki hiteltermékek közül válogathat az oldalon.A Smavának korábban is voltak már negatív kamatos akciói, eddig 20 millió eurónyi hitel közvetítettek negatív kamatszint mellett, amivel -5%-os kamat mellett maximum 67 eurót nyerhetett egy-egy ügyfél.