Száguld a magyar faktoringpiac

Több mint 2220 milliárd forintot ért el a faktorált forgalom a magyarországi faktoringpiacon, ami amellett, hogy 19,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál, új rekord is - derül ki a Magyar Faktoring Szövetség most közzétett adataiból.

A faktorált bruttó állomány 33 százalékkal, 297,8 milliárd, a nettó pedig 29 százalékkal, 251,4 milliárd forintra emelkedett tavaly. A nyilvántartott ügyfélszám is látványosan emelkedett, tavaly 41 százalékkal, 3616-ra ugrott, az aktív partnereké pedig 57 százalékos növekedést követően 3132-t tett ki.A szövetség adatai szerint tavaly az öt legnagyobb szolgáltató a forgalom 91 százalékát adta, az első tíz szereplő pedig gyakorlatilag lefedte a teljes piacot 99 százalékos részesedéssel. A szolgáltatók között továbbra is erős a bankok, valamint a banki hátterű szolgáltatók dominanciája: a tavalyi forgalom alapján a legnagyobb három szereplő - OTP Bank, UniCredit Bank, CIB Bank - is ebbe a csoportba tartozik, de a legnagyobb tíz szolgáltató közül is csak kettő nem banki hátterű.Továbbra is a közepes és a nagyvállalatok adják a forgalom zömét, a kisebb hazai vállalkozások kevésbé alkalmazzák a faktoringot, mint finanszírozási formát.