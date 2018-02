Tényleg nem kapnak 2%-nál nagyobb jutalékot a hitelközvetítők

A hitelintézeti törvény 2016. márciusi módosítása nyomán a független pénzpiaci közvetítők (az alkuszokat kivéve) jelzáloghitel-közvetítési díja nem haladhatja meg az adott hitelszerződés folyósításkori tőkeösszegének 2 százalékát. Korábban akár 3-4,5 százalékos közvetítői díj is létezett a piacon, a módosítás így lehetőséget teremtett a jelzáloghitel-szerződések ügyfélköltségeinek csökkentésére is. Egy kormányrendelet szerint a közvetítői díj legföljebb 80 százalékát kaphatja meg az ügynök már a hitelszerződés megkötésekor, a további részt fenntartási jutalékként - a futamidőtől függően - leghamarabb két évvel később.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 11 független pénzpiaci közvetítő esetében témavizsgálat során tekintette át, hogy az érintett többes ügynökök jelzáloghitel-közvetítői díjai, jutalékai összhangban vannak-e a jogszabályi előírásokkal, és az ügyfelekre a közvetítésen kívüli tevékenység ellentételezéseként kirótt díjak esetleges alkalmazását.A jegybanki témavizsgálat nem tárt fel jelentős súlyú problémát. A vizsgált közvetítők és az őket megbízó pénzügyi intézmények alapvetően betartják a díj- és jutalékokra vonatkozó előírásokat, a kieső jutalékbevételek pótlására nem alkalmaznak ügyfelekkel szembeni díjakat.Elenyésző számban ugyanakkor a jelzáloghitelt is szolgáltató megbízó bank jutalékon kívüli egyéb jogcímen (terembérlet, szakmai konferencia, szakmai konzultációs nap szervezése) többletkifizetéseket teljesített a közvetítőnek, egy esetben pedig a többes ügynök szerződéses nyilvántartása volt hibás.Az MNB megállapításai szerint egyes közvetítők egyáltalán nem, vagy csak késedelmesen - a jutalékcsökkentő törvénymódosítás hatályba lépése után - módosították a korábbi, még magasabb mértékű jutalékról szóló megbízási szerződésüket a velük kapcsolatban álló hitelintézetekkel. Egy esetben a jogszabály hatályba lépése után is született jogsértő jutalékmértéket tartalmazó megbízási szerződés. Bár ezen megbízási szerződések alapján az érintett többes ügynökök ténylegesen nem közvetítettek jelzáloghitel-szerződéseket, az MNB elvárja, hogy az érintett közvetítők tegyenek meg mindent a továbbiakban ilyen esetekben azért, hogy megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak.Mindezek nyomán az MNB kötelezte az érintett közvetítőket, hogy gondoskodjanak a közvetítői jutalék mértékére, kifizetésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásáról, illetve mindenkor az előírásoknak megfelelően vezessék nyilvántartásaikat. A feltárt hiányosságok miatt a jegybank a HC Központ Kft.-t 600 ezer, a Benks Kft.-t 300 ezer, az OVB Kft-t 200 ezer, a C&I Kft.-t pedig 100 ezer forint felügyeleti bírsággal sújtotta. Az MNB a jövőben is rendszeresen ellenőrzi a jutalékszabályoknak való megfelelést a pénzpiacon és a biztosítási piacon, megbízói és közvetítői oldalon egyaránt.