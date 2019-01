Tízből négy új autót lízingelünk

A lízingmegoldások közül az úgynevezett pénzügyi lízing a legnépszerűbb, a közel 137 ezer tavaly eladott új autóból ugyanis 40 ezernél vették igénybe az érintett vállalkozások és magánszemélyek. Vagyis a pénzügyi lízing részesedése az újautó-eladásokban közel 30 százalékos. A magánszemélyek autóbeszerzéseinél ráadásul az egy évvel korábbi 34 százalékról 37 százalékra nőtt a pénzügyi lízing szerepe 2018-ban.

Folytatódott a növekedés a magyarországi újautó-piacon 2018-ban és ebben a lízingfinanszírozás is szerepet kapott. Tavaly közel 136 ezer új autó kelt el, ami 17,5 százalékos növekedésnek felel meg éves összevetésben. Az új autók 40 százaléka pedig pénzügyilízing-konstrukció segítségével került forgalomba.Bár az új autók piaca jelentős növekedést ért el tavaly, a használtautó-import továbbra is jelentős, a múlt évben közel, köztük sok olyan jármű, amelyek korszerűtlenek vagy az előéletük nem feltétlenül ismert.A Magyar Lízingszövetség éppen ezért örömtelinek tartja, hogy. Többek között a műszaki vizsgák időpontját, a kilométerállást, a felelősségbiztosítás meglétét. A kártörténet azonban visszamenőleg nem kérdezhető le, a rendszer csak a 2019 januárja után bekövetkezett káreseményeket rögzíti. A rendszert még lehet fejleszteni és pontosítani, de mindenképpen kedvező hatást gyakorolhat a piacra, ha mindennapossá válik a használata. Az autóadat-lekérdező rendszer elindítása ugyanis segítheti a magyar autópiac tisztulását és a használtautó-import csökkenéséhez is hozzájárulhat amiatt, hogy részletesebb adatokat kaphatnak a vevőjelöltek egy-egy magyarországi autóról - emeli ki a Magyar Lízingszövetség közleménye.A Magyar Lízingszövetség szerint is szükség van az új, illetve a minél fiatalabb, korszerű személyautók további térnyerésére, mivel a magyarországi személyautók átlagos életkora 2017-ben meghaladta a 14 évet.A Magyar Lízingszövetség az idén arra számít, hogy az idén további növekedés lesz a magyar újautó-piacon és a lízingfinanszírozás is az eladások 40 százalékánál kaphat szerepet. Ezért várhatóan az új autókhoz köthető finanszírozott összeg is emelkedhet a 2018-as szinthez képest, ez pedig segítheti a teljes lízingpiac növekedését.