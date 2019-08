Légy Te Magyarország legjobb pénzügyi igazgatója, egy hónapod maradt!

Információ és jelentkezés a konferenciára: ÁTTEKINTÉS

CFO of the year 2018

A CFO of the year 2019 díjra bármely hazai cég pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhet. Az érdeklődéseket afogadjuk, a pályázati anyagot kérésre elküldjük, és kitöltve ugyanerre az e-mail címre várjuk vissza. A pályázók 20%-os kedvezménnyel, az első nyolc helyezett pedig díjmentesen vehet részt szeptember 12-ei konferenciánkon.Tavalyi konferenciánkon hét fő vehette át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pénzügyi igazgatóknak járó CFO Master 2018 díjat. A magas rangú kitüntetést az alábbi személyek kapták alfabetikus sorrendben, közülük lett az első Tordai Péter, az E2 Hungary pénzügyi igazgatója, aki a CFO of the year díjat vehette át.Gelencsér Zoltán, VodafoneHegedűs István, BorsodchemJakabos Ádám, UPCKardos Róza, TranzitKotormán Mihály, KITETordai Péter, E2Török Krisztina, Stavmat

Tordai Péter a díjátadáskor. Fotó: Mudra László / Portfolio.