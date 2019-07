Áder János beszáll az üzleti életbe: zöld startupoknak ad pénzt

A lap úgy tudja, hogy Áder János célja a környezetvédelem és klímaváltozás témáiban tartott konferenciaszervezéseken és előadásokon túl az is, hogy a tőkealapon keresztül zöld vállalkozásokat is támogasson, ezeken belül is főként induló, tőkével nem rendelkező startupokat.A Kék Bolygó válaszában kitért arra is, hogy fő támogatója a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak, illetve a 1540 iskola és 350 ezer diák részvételével megvalósult Országos Fenntarthatósági Témahétnek. Továbbá kifejlesztettek egy Hulladék vadász névre keresztelt applikációt, óvodai környezettudatos fejlesztési programon dolgoznak, valamint együttműködtek Máté Bence többszörös díjnyertes természetfotós Fajbook című könyvén - írja a lap.