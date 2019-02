Betör Romániába a magyar szoftvercég

A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap (KMVA) a növekedni képes magyar mikro-, kis- és középvállalkozások Magyarországgal határos országokat érintő piaci megjelenését és hosszú távú, vállalkozások közti határon átnyúló együttműködését finanszírozza. A most bejelentett 465 millió forintos befektetése az IPR-Insights romániai terjeszkedését és új szoftvergazdálkodási (SAM, Software Asset Management) célszoftvereinek fejlesztését segíti. A KMVA a befektetést szakaszosan, több részletben valósítja meg és folyamatosan figyelemmel kíséri annak felhasználását. Az alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli.Az IPR-Insights International Zrt. 2015-ben a Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő (ma: Bonitás Befektetési Alapkezelő) Zrt. tőkebefektetése révén kezdett nemzetközi terjeszkedési terveinek megvalósításába. Az akkor 230 millió forint éves árbevételt elérő magyar cég Varsóban nyitotta meg első külföldi irodáját, és most Románia felé nyit.Az IPR-Insights független szoftvergazdálkodási- és licenctanácsadóként itthon abszolút piacvezető, részesedését 90 százalékra becsülik. Célcsoportjába tartozik minden olyan közép- és nagyvállalat, amely legalább 200 számítógépet üzemeltet. Az IPR-Insights Hungary Kft. 2018-as üzleti évében előreláthatólag több mint 470 millió forint árbevételt realizál, ami az előző évhez viszonyítva 22 százalékos növekedést jelent. Az IPR-Insights Poland Sp. z o.o. várhatóan közel 2 millió zloty (mintegy 140 millió forint) árbevétellel zárja az évet, ami hozzávetőleg kétszerese a 2017-es eredményének. A cégcsoport összárbevétele a 2015-ös Bonitás-tőkebefektetéshez képest közel háromszorosára nőtt.Az IPR-Insights menedzsmentjének várakozása szerint a 2019-ben alapítandó román leányvállalat 2024-re érheti el a hazai árbevétel jelenlegi szintjét. E növekedést a meglévő magyar és lengyel ügyfelek román társvállalatainak elérése és a multinacionális vállalatok egyre növekvő száma is segíti.