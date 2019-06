Pannonhalmi főapát: nem mindig a pénz méri egy befektetés sikerét

Szent Benedek befektetését nehéz lenne objektíven értelmezni, mert ő emberekbe fektetett be, és az volt a célja, hogy az emberekben érjen el változást. Az emberekbe történő befektetésnek természetesen van materiális vonzata is - mondta.

A szerzetessé válás az elkötelezettség mértékét is mutatja, a szerzetesi élet célja, hogy egy belső szabadság alakuljon ki az emberekben, de ennek külső keretei vannak (imádság, olvasás, munka, illetve a közösség).

Beszélt arról is, hogy 2015-ös adatok szerint sok női szerzetes van ma már, monostorokban például dupla annyi női szerzetes van, mint férfi.

Kitért Szent Benedek regulájára, amely az emberek közötti viszonyt szerette volna szabályozni, azt, hogyan viszonyuljanak egymáshoz egy közösségben. A regula szerinte egy olyan SZMSZ, amelyben a boldogulás és a boldogság a cél, így a vezető szerepe kettős: elő kell segítenie a szervezet sikerét és egyben az egyént is segítenie kell elérnie céljait.

A lelkiséget élő ember jellemzői szerinte az engedelmesség (együttműködési készség), az alázat (helyes önismeret, elfogadott énkép), a jó buzgóság (kreatív tettrekészség), valamint a hallgatás (kifinomult figyelem) - szerinte mindezek hozzásegítik a főapátságot, hogy olyan gazdasági tevékenységekkel foglalkozzanak, mint borászat, turizmus.

Sok vállalkozás jellegű tevékenységük is van az apátságnál: turizmus, pincegazdaság, étterem, vendégház, ajándékboltok, apátsági termékek. Az üzemeltetési költségük idén mintegy 4 milliárd forintot tesz ki, a cégeik árbevétele mintegy 1,2 milliárd forint éves szinten.

Az évek során kialakult az apátság körül a gazdasági lét számos formája, intézmények, vállalkozások, ezek esetében azt szeretné elérni, ha ez a két terület átadná egymásnak a tudását.

Turisztikai fejlesztési terve is van az apátságnak, ami az azt övező terület fejlesztését célozza. A cél, hogy az ide látogató turisták 2-3 napot is el tudjanak tölteni Pannonhalmán.

Előadása végén kitért arra, hogy az 1500 éves múltjuk után is hiszi, hogy van jövője az apátságnak, már csak azért is, mert van még mit tanítani az embereknek.

A konferencia főelőadója, a Pannonhalmi Főapátság főapátja, aki előadásában arra tért ki, hogy lehet értékelni olyan befektetést, mint amit az egyházak, vagy éppen Szent Benedek végeznek:A pannonhalmi főapáttal nemrég megjelent interjúnkban a hitélet és az üzlet párhuzamosságairól, a fejlesztési tervekről és saját menedzsment-elképzeléseiről is beszélt:

Az európai magántőke-piaci befektetési darabszám tavaly kissé visszaesett 2017-hez képest, de a tranzakciók érétke nőni tudott.

A felvásárlási aktivitás Európában rekord magas szinten jár, ehhez az is hozzájárul, hogy a bankok és hitelezők egymással versengve igyekeznek forrást biztosítani az ilyen ügyletekhez.

Tavaly Franciaország, a Benelux államok, Olaszország és az északi országok is nagy nyertesei voltak a felvásárlási piacnak a tranzakciók értékét és számát is tekintve, míg a britek és a törökök esetében a tranzakciók értéke és darabszáma is visszaesett. A britek esetében ez nyilván összefügg a Brexit körüli bizonytalanságokkal.

A közép-kelet-európai régióban közel 13%-kal nőtt a tranzakciók értéke tavaly az éves összevetésben, de a tranzakciószám több mint 20%-kal csökkent.

, a DLA Piper londoni irodájának Private Equity vezetője és partnere az európai magántőkepiacba adott betekintést előadásában: