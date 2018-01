Már megint a két legnagyobb német bank összeolvadásáról beszélnek

Időről időre felmerül, hogy a két legnagyobb német bank, a Deutsche Bank és a Commerzbank egyesül, olyankor rendszerint meglódul a két bank árfolyama. Most újra erről szólnak a hírek, a befektetők ugyanis arra spekulálnak, hogy hamarosan egyesítik a két pénzintézetet. A pletyka alapja az, hogy az amerikai magántőke társaság, a Cerberus a Deutsche Bankban 3, a Commerzbankban 5 százalékos részesedéssel rendelkezik, a célja pedig az lehet, hogy elérje a két bank menedzsmentjénél, hogy egyesítsék a két pénzintézetet. A pletykára az elmúlt napokban ellentétesen mozgott a bankpapírok árfolyama, a Deutsche jellemzően esett, a Commerzbank pedig emelkedett, ma azonban mindkét papír árfolyama emelkedik (DBK +1,9%, CBK +3,3%).Annak ellenére emelkednek az árfolyamok, hogy a Cerberus vezérigazgatója, Stephen Feinberg a német kormánynak azt mondta, a Cerberus nem érdekelt abban, hogy a két bank egyesüljön. A mai árfolyamemelkedést az okozta, hogy a Citi elkezdett foglalkozni a témával, az elemzőház szerint a deal úgy valósulhatna meg, ha a Deutsche Bank nem csak készpénzt, hanem részvényeket is adna a Commerzbankért. Ha 20-30 százalékos prémiumot fizetne a Commerzbankért, akkor a Deutsche Banknak 0,7-0,75 Deutsche részvényt és részvényenként 5 euró készpénzt kellene fizetnie a Commerzbank papírjaiért.Hogy egy nagy elemzőház hivatalosan is elemzi a lehetséges forgatókönyveket, megmozgatta az árfolyamokat, ma a Deutcshe és a Commerzbank részvénye vezeti a DAX-ot.