Átlépte a magyar milliomosklub a bűvös határt - Sosem voltak még ilyen gazdagok

Átlépte a 4000 milliárdot a privátbanki vagyon

Ezzel a magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyonának csaknem 10%-a van privátbanki ügyfelek kezében.

. A 4240 milliárd forintos vagyonállomány 2016 év végéhez képest 8,6%-os bővülést jelent.Azzal, hogy tavaly az Erste átvette a Citi lakossági ügyfeleit a privátbanki, de elsősorban prémium banki szegmenseibe, az ügyfélszámlák száma az előző évekhez képest visszaesett. Ennek oka, hogy a lenti ábrán a 2017-es évben már nincsenek külön feltüntetve a Citigold adatok, a Cititől átvett ügyfélszámlák pedig döntő többségükben az Erste prémium szegmenséhez kerültek.

, a korábbi 30 milliós összeghatárt 10 millióra csökkentette, ezzel pedig a legalacsonyabb belépési küszöböt határozta meg a privátbanki szegmensben, gyakorlatilag oda, ahol más bankok a prémium szegmenseiket pozícionálják., továbbra is a Bank Gutmanné a legnagyobb 300 millióval, ezt követően az UniCredit, az MKB és a K&H holtversenyben van a második helyen 100 milliós limittel. A legalacsonyabb belépési összeghatárok között a Generali 10 milliós belépési határa után a Budapest Banké a második legalacsonyabb 25 millióval., nem sokkal mögötte az MKB következik 236 millióval. A teljes piacra vonatkozó adatok szerint

Az ügyfélszámlák számában a Citigold miatt megcsappanó adatoktól eltekintve nem lett rossz a piaci összkép,, de még félév alatt is több mint 2%-os bővülést láthatunk. A vagyon- és ügyfélszámlaadatok bővülési üteme alapján elmondható, hogy, miután az ügyfélszámlák már nem tudnak olyan ütemben bővülni a szolgáltatóknál, mint a kezelt vagyon, tehát, ami közel 38%-os bővülés. Az Erste mellett a az Equilornak és az MKB-nak is sikerült nagyobb ügyfélállománnyal bővülnie, előbbinél 25%-kal, utóbbinál pedig több mint 23%-kal bővült a számlaszám. Az MKB-nál külön is érdemes kiemelni a számot, ugyanis nemcsak az ügyfélszámlában dobbantottak nagyot, hanem a kezelt vagyonban is. A Generalinál annak ellenére csökkent a privátbanki számlák száma, hogy lejjebb vitték a belépési limitet, míg a K&H esetében a csökkenés oka, hogy a szolgáltató közlése szerint tavaly felülvizsgálták a célügyfél-szegmenseket, így valószínűleg többen átkerültek a prémium banki ügyfelek közé.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP privátbankja kezeli több mint 1500 milliárd forinttal, a második helyen a Raiffeisen privátbankja áll 480 milliárddal, az Erste privátbankja pedig feljött a harmadik helyre a 430 milliárdos kezelt vagyonnal.

A számlaadatoknál jóval nagyobb ütemű bővülést lehetett látni a kezelt vagyonban,, egy évvel ezelőtt a válaszadók többsége 4-8% közötti vagyonbővülést várt egyéves időtávon a piac egészétől., de mindenképpen pozitívum, hogy a K&H kivételével minden szolgáltató pozitív féléves vagyonváltozásról számolt be, ráadásul a többség 10% feletti növekedési ütemmel büszkélkedhet. Ahogy korábban utaltunk rá,, a 2016 év végi 344 milliárd forintról 424 milliárdra nőtt a vagyon, ezzel minimálisra csökkentette a harmadik helyezett Erstéhez képesti távolságát.

Az adatok szerint, a legtöbb ügyfélszámlával az OTP-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként nagyjából 136-tal (nem sokkal maradnak le az equiloros tanácsadók sem 133-mal), a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a Raiffeisennél vannak, ahol átlagosan 57 ügyfél jut egy tanácsadóra. Meglehetősen nagy teher van tehát a bankárokon,. És ez a szám, bár évről évre bővül, mégis egyre kisebb ütemben,Sőt,, ami abból a szempontból aggasztó, hogy az ügyfelek megtartása és az újak bevonzása egyre nagyobb teherként nyugszik a szolgáltatók vállán, miután az alacsony hozamok, a szabályozói megfelelés, a digitalizáció és a díjstruktúrák átláthatóságára vonatkozó törekvések is nehezítik a privátbankok vagyonszerzési törekvéseit. Másrészről a csökkenés eredője éppen a szabályozói elvárásoknak való megfelelés, a MiFID 2 januári életbe lépése például extra terhet ró a szolgáltatókra a privátbankárok oktatásával és továbbképzésével kapcsolatban, így előfordulhat, hogy néhányan inkább a privátbankárok számának csökkentése mellett döntenek.

A privátbanki ügyfelek többségének 50 milliónál is több pénze van

. December végén arányuk 66%-ot tett ki, bár ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel (ezt bizonyítja az egy ügyfélre eső vagyon nagysága is, amiről korábban már szó esett). Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán 39%-án van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt.

A szektorszinten bővülő vagyonnal összhangban, a teljes piaci vagyonhoz viszonyítva az Erste és az MKB tudta legnagyobb mértékben növelni részesedését, nem sokkal lemaradva mögöttük az OTP.

Inkább a biztonságra játszanak a gazdagok bankárai

Az elmúlt évben a privátbanki ügyfelek inkább a biztonságra törekedtek, a szolgáltatók adatközlése szerint, a korábban még népszerűbb befektetési alapok a második helyre csúsztak vissza 35%-kal. A részvénybefektetések aránya stagnált, míg a készpénz és bankbetét aránya valamelyest csökkent, 19%-ról 16%-ra.Tavaly több olyan piaci és politikai esemény volt, ami miatt nem meglepő, hogy a privátbankárok is inkább óvatosságra intették ügyfeleiket. Az európai választások és a katalán függetlenségi törekvések mellett a geopolitikai feszültségek is borzolták a piaci kedélyeket, ráadásul a részvénypiacok is rekord magasságokban járnak, a napokban már láthattunk is jelentősebb piaci korrekciókat, ami részben összefügg a kötvénypiacok hozamemelkedésével.

Ha egy éves időtávot nézünk,. A válaszadók többsége saját vagyonától 8-12%-os, míg a piac egészétől inkább 4-8%-os vagyonbővülést vár a következő egy évben.

Hároméves időtávon már visszafogottabb becsléseket adtak a szolgáltatók, a többség szerint a teljes piaci vagyon ez esetben is 4-8%-os mértékben bővülhet, a saját vagyonnal kapcsolatban viszont nagyobb a megosztottság, a válaszok alapján 4-12%-os bővülésre számítanak.

A szabályozói és piaci környezet okozza a legnagyobb fejfájást

Egy év alatt sem változott a szolgáltatók megítélése abban, hogya privátbanki szektor számára, igaz, a féléves felmérésünk óta valamelyest megnyugodtak a kedélyek, ami valószínűsíthetően annak köszönhető, hogy a MiFID 2 januári életbe lépésével több bizonytalansági faktor is megszűnt.A szabályozói környezetet követően a pénz- és tőkepiaci környezet okozza a legtöbb fejfájást, de a közepesnél nagyobb veszélyeket látnak a piaci szereplők az alacsony alapkamat-környezetben is.