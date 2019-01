Elképesztő ütemben gazdagodnak a leggazdagabbak, a szegények közben egyre szegényebbek

12%-kal növekedett a leggazdagabbak vagyona tavaly, miközben a világ szegényebb felének vagyona - mintegy 3,8 milliárd emberről van szó-, 11%-kkal csökkent - ismerteti az Oxfam kutatását a CBS News . Ez azt jelenti, hogy a leggazdagabbak részesülnek elsősorban a világ gazdasági növekedéséből, az ő vagyonuk naponta 2,5 milliárd dollárral növekszik. Fontos megjegyezni azt is, hogy minden másnap egy újabb dollár milliomos válik milliárdossá.A változások egyik fontos oka, hogy a főleg Egyesült Államokban tapasztalható, rekordmértékű adócsökkentésekből elsősorban a milliárdosok részesülnek. Az Oxfam szerint a fejlett gazdaságokban az 1970-es években átlagos, 62%-os, leggazdagabbakra vonatkozó adókulcs 38%-ra esett vissza 2013-ban - és ezeken a számokon még nem látszik Trump adócsökkentése.Az Oxfam szerint a kutatás arra mutat rá, hogy tévesnek bizonyult az elképzelés, hogy a globális gazdasági növekedés majd mindenkit felemel, helyette inkább jobban meg kellene adóztatni a gazdagokat és ebből finanszírozni az oktatást.Az Oxfam a jelentését bemutatja a kedden kezdődő davosi Világgazdasági Fórumnak is, ahol a világ vezetői és számos milliárdos is részt vesz majd.