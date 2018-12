Élre tört Mészáros Lőrinc - Már nem Csányi Sándor a leggazdagabb magyar

Mészáros Lőrinc, 381,3 milliárd forint

Csányi Sándor, 317,2 milliárd forint

Gattyán György, 244,7 milliárd forint

Demján örökösök, 186 milliárd forint

Veres Tibor, 160,6 milliárd forint

Felcsuti Zsolt, 151,5 milliárd forint

Széles Gábor, 151,2 milliárd forint

Bige László, 110 milliárd forint

Szíjj László, 106,2 milliárd forint

Kasza Lajos, 94,4 milliárd forint

Idén a Forbes egy 50-es listával jött ki a leggazdagabb magyarokról. Ebből kiderül, hogy a 10 legvagyonosabb ember közül csupán egyetlen milliárdos, Bige László vagyona csökkent. További érdekesség, hogy a lista első öt helyén szereplő üzletember komoly ingatlanvagyont halmozott fel, emellett az agrárium is fontos befektetési célpont lett.A Forbes kitér arra, hogyúgy előzte meg idén Csányi Sándort a listán, hogy öt éve még a listán sem szerepelt. Mészáros Lőrinc vagyona eléri a 381,3 milliárd forintot, ezzel ő a valaha volt leggazdagabb magyar. Az üzletembernél a vagyongyarapodás elsősorban a tőzsdének és a Mészáros-részvények szárnyalásának köszönhető.A második helyre csúszott tehát vissza317,2 milliárd forintos vagyonával, ami egyébként szintén bővült tavaly óta, de nem olyan ütemben, mint Mészárosé. Mindez egyébként azt is jelenti, hogy Magyarországnak Mészáros és Csányi személyében már két dollármilliárdosa is van, ezzel mindketten felkerülhetnek a Forbes globális milliárdos listájára.A lista harmadik helyénvégzett 244,7 milliárddal, akinek cégcsoportja tovább bővült amerikai és luxemburgi cégek felvásárlásával, emellett az erotikus videóplatform, a Jasmin forgalma is nőtt.A Forbes 50-es listája alapján a 10 leggazdagabb magyar: