Ezekben a városokban csak úgy kapkodják a lakásokat a gazdagok

A Knight Frank friss tanulmánya szerint az augusztussal bezáruló egy évben Hongkong, New York, London, Szingapúr, Los Angeles és Sydney prémium lakáspiaca ment a legnagyobbat, tavaly ezen a hat ingatlanpiacon összesen több mint 155 tranzakciót bonyolítottak össze közel 7 milliárd dollár értékben.Csak 2018 első hat hónapjában a hat város prémium ingatlanpiacán 116 tranzakció volt több mint 50 milliárd dollár értékben. Az elmúlt három évet nézve pedig London és Hongkong is fej-fej mellett vezeti a listát, ha az éves átlagos tranzakcióértéket vesszük alapul, ami elérte a 21 milliárd dollárt. Őket New York követi 1,5 milliárddal.

Amennyiben az augusztussal bezáruló egy évet nézzük, akkor a listát Hongkong prémium piaca vezeti 47 tranzakcióval, ezt követi New York 39-cel, majd London 38-cal. A tranzakciót értékét is nézve megint csak Hongkong végzett az első helyen 2,5 milliárd dollárral, amelyet fej-fej mellett követ New York és London 1,5 milliárddal.

Az átlagos tranzakcióértékeket nézve az augusztussal bezáruló egy évben ismét Hongkong vezeti a listát: itt egy prémium lakás átlagosan közel 53 millió dollárért kelt el, ezt követi Szingapúr több mint 44 millióval, majd Sydney közel 44 millióval.

Az egyik ilyen Malibu, ahol a 25 millió dollár feletti ingatlanok értékesítése folyamatosan nő. Tavaly a 25 millió dollár felett értékesített ingatlanok átlagértéke 59 millió dollárt tett ki.

A vagyonos emberek másik kedvenc nyaralóhelye Palm Beach, ahol az elmúlt öt évben évente átlagosan öt tranzakció történt a 25 millió dollár feletti kategóriában. Nem nagy meglepetésre ilyen árkategóriában főleg azok az ingatlanok kelendőek, amelyeknek van vízparti kapcsolata.

A Karib-szigetek is népszerű nyaralóhely a vagyonos emberek körében, ezen belül is főként a bahamai, barbadosi és st bartsi ingatlanokat keresik. Nem egyszer az itteni ingatlanvásárlások a tengerparttal bíró házak mellett teljes szigetekre is kiterjednek.

A Francia Riviérán lévő házak iránti keresletet jól mutatja, hogy az országban itt találjuk a legdrágább ingatlanokat vagy legalábbis sokat közülük. A legnépszerűbb úti célok a térségben Saint Jean Cap-Ferrat, Cap d'Antibes, Cannes és St Tropez.

A másik nagy kedvenc nyaralóhelye a tehetősebbnek Monaco, amely híres arról, hogy itt találhatók a világ legdrágább ingatlanjai. Ez persze érthető, hiszen a kicsi városállam a világ legsűrűbben lakott országa, a vagyonos lakosokat tekintve is.

A legnépszerűbb lakóhelyek mellett a Knight Frank azt is megnézte, hogy mely térségekben veszik a legtöbb nyaralót a gazdagok.